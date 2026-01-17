Hà Nội

Thứ kỳ dị trên trần ngôi đền Ai Cập 2.200 năm tuổi

Kho tri thức

Thứ kỳ dị trên trần ngôi đền Ai Cập 2.200 năm tuổi

Một cảnh tượng đón năm mới cổ xưa đã được phát hiện trên trần của một ngôi đền 2.200 năm tuổi ở Ai Cập.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Đền Esna được xây dựng cách đây khoảng 2.200 năm và được trùng tu rộng rãi trong thời kỳ La Mã cai trị Ai Cập. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Mới đây, trong quá trình giám định và bảo tồn công trình đền, các chuyên gia đến từ trường Đại học Tübingen ở Đức, cùng với Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập tìm thấy cảnh tượng bất ngờ. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
rên trần ngôi đền Esna này chứa một bức tranh mô tả các vị thần Ai Cập Orion (còn gọi là Shah), Sothis và Anukis trên những chiếc thuyền cạnh nhau, trong khi nữ thần bầu trời Nut bay ở chiều phía trên họ. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Dựa trên các tài liệu cổ xưa để lại, thì thần thoại này mô tả chi tiết về Tết Nguyên đán của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Trong đó, Thần Orion đại diện cho chòm sao cùng tên, trong khi Sothis đại diện cho Sirius, một ngôi sao không thể nhìn thấy trên bầu trời đêm trong 70 ngày mỗi năm ở Ai Cập cổ đại, nhưng lại xuất hiện ở phía đông vào ngày đó, đánh dấu sự bắt đầu của năm mới Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Sông Nile lũ lụt theo mùa trong thời gian này, và người Ai Cập cổ đại tin rằng, nữ thần Anukis chịu trách nhiệm cho việc nước lũ sông Nile rút đi khoảng 100 ngày sau khi Sirius xuất hiện. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Các chuyên gia cho biết, Tết Nguyên đán của Ai Cập cổ đại từng diễn ra vào giữa tháng 7 theo lịch hiện đại của chúng ta. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Tác phẩm nghệ thuật mừng năm mới là phát hiện mới nhất của các nhà khoa học tại Đền Esna, nơi bức tranh đã bị che khuất bởi bồ hóng, bụi bẩn và thậm chí cả phân chim trong suốt hai nghìn năm lịch sử. Ảnh: @Ahmed Amin/Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#trần #ngôi đền #Ai Cập #vị thần #năm mới

