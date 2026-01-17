Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/1: Bảo Bình tiền bạc khởi sắc

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/1: Bảo Bình tiền bạc khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/1, Bảo Bình tài lộc rất khá tuy nhiên đừng quá hưng phấn. Sư Tử cần kiểm soát sự bốc đồng, làm gì cũng nên kiên trì.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, gặp chuyện có phần do dự không quyết. Sự nghiệp: Chú ý tiểu nhân xung quanh, kẻ trước đây hay gây rắc rối nên tránh xa, đừng đợi chuyện đến mới không kịp phản ứng. Tài lộc: Nên chọn những dự án bản thân quen thuộc, đừng bắt tay vào những thứ phát triển không rõ ràng. Tình cảm: Luôn đoán mò suy nghĩ của bạn đời không phải là cách, có bất kỳ thắc mắc nào tốt nhất nên hỏi trực tiếp. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần cho bản thân nghỉ ngơi, bớt lo toan và nên thư giãn một chút. Sự nghiệp: Nhìn nhận khối lượng nhiệm vụ một cách lý trí, không nên tự gây áp lực quá mức, nếu chỉ ở vị trí bình thường thì không cần lo chuyện của sếp. Tài lộc: Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đôi khi không cưỡng cầu thu nhập lại nhận được nhiều hơn. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển tốt, hai người có thể chung sống bình yên, ít soi mói nhau. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá sức là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử bớt tự tìm chuyện cho mình, nên tập trung tinh lực vào các nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp: Đừng ôm đồm mọi việc, lười biếng một cách thích hợp là để hoàn thành tốt hơn các dự án quan trọng, tinh lực có hạn bạn không thể làm hết mọi thứ. Tài lộc: Nên cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, chú ý mở rộng các nguồn thu. Tình cảm: Nếu không thể buông bỏ gánh nặng tư tưởng thì sẽ không thể chung sống vui vẻ với nửa kia, đối phương cũng sẽ thấy mệt mỏi. Sức khỏe: Tĩnh dưỡng nhiều là tốt nhất.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần tìm ra con đường phát triển phù hợp, không thể mãi mơ hồ không nơi nương tựa. Sự nghiệp: Có ý tưởng hay kế hoạch gì đừng chờ đợi, tốt nhất nên hành động ngay mới có thành tích, bản thân phải rõ ràng hướng phát triển phù hợp, không được như ruồi không đầu. Tài lộc: Không có ý tưởng hay, nếu có thể hãy tham khảo ý kiến chuyên gia. Tình cảm: Nên chủ động giao tiếp với bạn đời và duy trì tương tác thường xuyên. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc dễ bỏ dở giữa chừng, nếu có thể kiên trì một chút mới tạo ra thành tích. Sự nghiệp: Bản thân làm được gì phải nắm rõ, với những việc khó khăn tốt nhất nên báo trước với khách hàng, đừng đợi không làm được mới nói khiến họ thấy bạn không đáng tin. Tài lộc: Cần kiểm soát sự bốc đồng, cân nhắc kỹ trước khi bắt tay vào dự án. Tình cảm: Tương tác nhiều hơn khi ở bên nửa kia, bớt thái độ thiếu kiên nhẫn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt làm loạn là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ sẽ thấy khi làm việc phải mở mang tư duy mới có thể thuận lợi vượt qua khó khăn. Sự nghiệp: Sự không thuận lợi nhất thời nơi công sở không đáng sợ, đổi phương thức làm lại là được, quan trọng là không được tùy tiện từ bỏ bản thân. Tài lộc: Khả năng xuất hiện tổn thất lớn, khuyên bạn nên làm tốt phương án dự phòng. Tình cảm: Những vấn đề tồn tại giữa bạn và nửa kia sẽ dần lộ ra, hiện tại hãy giải quyết tốt đừng ngó lơ nữa. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề cảm cúm, sốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đừng đâm đầu vào ngõ cụt, gặp chuyện nên khoáng đạt một chút. Sự nghiệp: Bản thân đừng tự làm khó mình, thích hợp theo kiểu "Phật hệ" một chút ngược lại khách hàng sẽ coi trọng bạn, càng vồ vập càng không được, hãy thể hiện thái độ tự tin. Tài lộc: Mở mang tư duy tìm hiểu kiến thức mới, dự án mới thì linh cảm sẽ xuất hiện. Tình cảm: Một số hiểu lầm đối với bạn đời đã bắt đầu tan biến, thời gian trôi qua nhiều chuyện cũng đã nhìn thấu. Sức khỏe: Chú ý nghỉ ngơi là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp khá tốt, hành sự khá chú trọng tốc độ, không thích giao thiệp với người lề mề. Sự nghiệp: Đầu óc tỉnh táo nhiều ý tưởng, thích hợp làm các nhiệm vụ về lập kế hoạch, thiết kế, cấp trên và khách hàng càng ít hạn chế thì thành tích của bạn càng tốt. Tài lộc: Cần dựa vào tầm nhìn của mình để nhanh chóng chọn ra dự án tốt, không được chần chừ. Tình cảm: Hiệu suất giao tiếp giữa hai người trong mối quan hệ thân thiết rất cao, đôi bên có thể hiểu rõ những gì đối phương muốn diễn đạt mà không xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều nhưng thu lại ít, người khác còn thích đẩy những việc khó nhằn cho mình. Sự nghiệp: Áp lực đối mặt rất lớn, cấp trên và khách hàng đều không dễ đối phó, các yêu cầu họ đưa ra cũng đa dạng và khó đạt được. Tài lộc: Đừng làm những việc đầu tư quá mức, ngay cả khi có người hứa hẹn tốt đẹp đến đâu. Tình cảm: Đừng làm một người quá khắt khe trong mối quan hệ thân thiết, nên bao dung bạn đời ở mức độ vừa phải. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin một cách thích hợp.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể gặp được người giúp mình thoát khỏi khó khăn, làm việc sẽ được nâng đỡ. Sự nghiệp: Nếu có người chủ động giúp đỡ, chỉ bảo nhất định phải biết ơn, dựa trên quan hệ cạnh tranh mà họ không đến phá đám đã là tốt lắm rồi. Tài lộc: Có thể nhận được một số chỉ dẫn chuyên môn, bản thân cũng cần chú ý học hỏi để nâng cao trình độ chọn dự án. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều muốn chung sống tốt đẹp, không tùy tiện gây chuyện. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh tinh thần phấn chấn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng tiêu hao bản thân quá mức. Sự nghiệp: Không được lề mề, việc gì bản thân nên làm tốt thì phải nghiêm túc hoàn thành, nếu không không có thành tích thì khi thương lượng điều kiện hay đưa ra đề xuất cấp trên cũng sẽ không nghe. Tài lộc: Có lộc về đường làm ăn, tiền bạc khởi sắc rõ rệt. Tuy nhiên khi tiền về phải vững vàng đừng quá phấn khích, hành động theo kế hoạch mới đảm bảo được thu nhập. Tình cảm: Thái độ đối với bạn đời nên chân thành và kiên nhẫn hơn, hở chút là tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn sẽ làm đối phương tổn thương. Sức khỏe: Tăng cường dinh dưỡng một cách thích hợp là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc hơi thiếu động lực, quá tính toán thiệt hơn. Sự nghiệp: Sẽ phát hiện ra nghiệp vụ của mình vẫn còn nhiều chỗ chưa tinh thông, khẩn trương đi bù đắp lỗ hổng đừng lãng phí tinh lực vào chuyện bao đồng. Tài lộc: Có ý tưởng gì cần cân nhắc từ khía cạnh thực tế, viển vông là không được. Tình cảm: Bạn hy vọng bạn đời quan tâm mình nhiều hơn, thực tế đối phương đang bận việc khác không có thời gian đáp ứng. Sức khỏe: Chế độ ăn uống cần chú ý kiểm soát lượng thực phẩm.
Bích Hậu (Theo Sohu)
