Elon Musk gây sốc, Trung Quốc nghe tôi nói rồi làm theo

Elon Musk tiếp tục gây bão khi ca ngợi Trung Quốc vượt Mỹ về năng lượng, AI và sản xuất, đồng thời dự đoán tương lai nhân loại sẽ thay đổi chóng mặt.

Thiên Trang (TH)
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều giờ tại Gigafactory ở Texas, Elon Musk đã đưa ra hàng loạt tuyên bố gây chấn động về AI, robot và tương lai loài người.
Ông khẳng định AGI có thể xuất hiện vào năm 2026 và đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo sẽ vượt tổng trí tuệ của toàn bộ nhân loại.
Theo Musk, tốc độ phát triển AI đang tăng theo cấp số nhân nhờ phần mềm, chip và năng lực tính toán, với hiệu suất có thể tăng gấp mười lần mỗi năm.
Không chỉ AI, robot hình nhân Optimus được dự đoán sẽ vượt trình độ các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất chỉ trong vòng ba năm tới.
Musk cho rằng năng lượng mặt trời mới là lời giải cho mọi bài toán phát triển, khi con người hiện chỉ khai thác chưa tới 1% tiềm năng của nó.
Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ rõ rệt với Trung Quốc, quốc gia đang bỏ xa Mỹ về sản xuất pin, xe điện và năng lượng mặt trời.
Tỷ phú công nghệ thậm chí cảm thán rằng Trung Quốc “như thể nghe hết những gì tôi nói rồi bắt chước theo”, và dự đoán sản lượng điện nước này sẽ gấp ba Mỹ vào năm 2026.
Dù thừa nhận quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI sẽ đầy bất ổn, Musk tin rằng đích đến cuối cùng vẫn là sự thịnh vượng chung cho toàn nhân loại.
