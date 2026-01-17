Hà Nội

9 loại trái cây 'vàng' giúp gymer tăng cơ, giảm mỡ bền vững

Sống Khỏe

Bên cạnh protein, trái cây là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp người tập gym cải thiện hiệu suất, hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi thể lực sau tập.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong quá trình tập gym, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt quyết định hiệu quả luyện tập. Bên cạnh protein và tinh bột tốt, trái cây là nguồn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi thể lực hiệu quả hơn. Ảnh minh họa
Bưởi là loại trái cây được nhiều người tập gym lựa chọn nhờ hàm lượng calo thấp, giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ giảm mỡ. Các hợp chất chống oxy hóa trong bưởi còn góp phần cải thiện cholesterol, giảm kháng insulin và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa
Thơm (dứa) chứa enzyme bromelain giúp hỗ trợ tiêu hóa protein, giảm viêm và đau nhức cơ bắp sau tập luyện. Loại quả này cũng giàu vitamin C và mangan, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp và rút ngắn thời gian hồi phục. Ảnh minh họa
Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho tim mạch và quá trình tổng hợp cơ bắp. Đồng thời, hàm lượng kali, magie và chất xơ trong bơ giúp cân bằng điện giải, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi cơ hiệu quả. Ảnh minh họa
Chuối được xem là “nguồn năng lượng nhanh” cho gymer nhờ giàu carbohydrate và kali. Ăn chuối trước hoặc sau tập giúp bổ sung glycogen, hạn chế chuột rút và duy trì hiệu suất luyện tập. Ảnh minh họa
Ổi là loại trái cây giàu vitamin C vượt trội, giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi cũng góp phần kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết. Ảnh minh họa
Dưa hấu với hơn 90% là nước giúp bù nước nhanh sau khi tập. Citrulline trong dưa hấu hỗ trợ lưu thông máu, vận chuyển dưỡng chất đến cơ bắp, từ đó giảm mệt mỏi và tăng sức bền. Ảnh minh họa
Đu đủ chứa nhiều vitamin A, C, K và enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa protein, giúp tái tạo cơ bắp nhanh hơn. Lượng chất xơ dồi dào còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. Ảnh minh họa
Táo giàu chất xơ hòa tan pectin, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng hiệu quả chuyển hóa năng lượng. Đặc biệt, vỏ táo chứa acid ursolic có khả năng hỗ trợ đốt mỡ và tăng khối lượng cơ, rất phù hợp cho người tập gym. Ảnh minh họa
Để trái cây phát huy tối đa tác dụng, người tập gym nên ăn trước tập để bổ sung năng lượng, sau tập để phục hồi và trong ngày nghỉ để duy trì cân bằng dinh dưỡng. Kết hợp trái cây với protein chất lượng và uống đủ nước sẽ giúp quá trình tăng cơ, giảm mỡ đạt hiệu quả bền vững. Ảnh minh họa
