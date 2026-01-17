Hà Nội

Hot girl Linh Trương đăng tải tâm thư dài, lên tiếng về ồn ào thời gian qua

Cộng đồng trẻ

Hot girl Linh Trương đăng tải tâm thư dài, lên tiếng về ồn ào thời gian qua

Sau chuỗi ngày im lặng trước 'bão' thị phi về đời tư, Linh Trương bất ngờ tung tâm thư dài cùng bằng chứng công việc như lời đáp trả với những đồn đoán.

Trầm Phương
Thời gian qua, cái tên Linh Trương (Trương Diệu Linh) liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích và bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nàng hot girl sinh năm 2001 vướng vào hàng loạt ồn ào chấn động: từ nghi vấn lộ clip nhạy cảm trên các "web đen", tin đồn "đi tour" xuyên quốc gia, cho đến những lời xì xào về việc có đại gia chống lưng, "cặp kè" với chủ tịch để có cuộc sống sang chảnh. (Ảnh: FB Linh Trương)
Thậm chí, việc cô thường xuyên khoe nhà xe chục tỷ khi tuổi đời còn rất trẻ cũng khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn về nguồn gốc tài sản.(Ảnh: FB Linh Trương)
Sau một thời gian dài im lặng với những tin đồn bủa vây, mới đây, cô nàng đã chính thức đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân, thẳng thắn đối diện với tất cả thị phi. (Ảnh: FB Linh Trương)
Linh Trương khẳng định những nội dung, hình ảnh và clip nhạy cảm lan truyền hoàn toàn không phải là mình. Cô cho biết bản thân đang bị tấn công bởi những thông tin vô căn cứ nhằm bôi nhọ danh dự. (Ảnh: FB Linh Trương)
Đặc biệt, trước tin đồn "đi tour" công việc nhạy cảm từ năm 2021 tại Hàn, Nhật, Trung... Linh Trương đưa ra bằng chứng phản bác. Cô khẳng định sự thật là đến tận năm 2025 cô mới có chuyến đi Nhật và EU đầu tiên để làm việc cho các nhãn hàng. (Ảnh: IG @linhtruongld.story)
Về tin đồn "cặp kè" với vị chủ tịch T. SS, cô nhấn mạnh mình không hề quen biết và dù đã đính chính nhiều lần nhưng vẫn bị một bộ phận cư dân mạng cố chấp gán ghép. (Ảnh: IG @linhtruongld.story)
Một trong những điểm gây chú ý nhất trong bài viết là việc Linh Trương phủ nhận khối tài sản "khủng". Cô cho biết mình không sở hữu Porsche hay villa chục tỷ như mọi người suy đoán. Còn về những hình ảnh xa hoa, cô giải thích đó là định hướng hình ảnh cá nhân phục vụ công việc. Những trải nghiệm sang chảnh đến từ sự đồng hành của các nhãn hàng, stylist và các hợp đồng quảng cáo. (Ảnh: IG @linhtruongld.story)
Về đời tư, cô thừa nhận mình không hoàn hảo, nhưng luôn làm việc nghiêm túc để có thu nhập đi du lịch và mua sắm món đồ mình thích thay vì sống nhờ vào những nguồn tiền không minh bạch. (Ảnh: IG @linhtruongld.story)
Để chứng minh cho việc mình thực sự "làm việc đàng hoàng", Linh Trương đã công khai tài khoản Instagram công việc: linhtruongld.story. Tại đây, cô đang dần cập nhật lại toàn bộ quá trình làm nghề của mình, bao gồm các bộ ảnh Lookbook, chiến dịch cho các thương hiệu thời trang cao cấp, cùng các dự án hợp tác cùng nhiều nhãn hàng lớn trong và ngoài nước. (Ảnh: FB Linh Trương)
Khép lại bài viết, Linh Trương gửi lời xin lỗi vì đã để những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi thị phi của mình. Cô cho biết đã đến lúc không cần giải thích thêm và sẽ tập trung vào con đường phía trước. (Ảnh: FB Linh Trương)
Dù tâm thư đã trả lời khá chi tiết, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng vẫn đang chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số an ủi, động viên cô nàng không cần quan tâm thị phi, bên cạnh đó, nhiều người vẫn để lại những bình luận thể hiện sự nghi ngờ liệu sự thật có như những gì cô nàng khẳng định. (Ảnh: FB Linh Trương)
