Vận trình năm 2026 của 12 con giáp: Ai đón lộc, ai gặp khó khăn?

Giải mã

Vận trình năm 2026 của 12 con giáp: Ai đón lộc, ai gặp khó khăn?

Bảng xếp hạng vận thế năm 2026 cho 12 con giáp, từ thử thách đến thành công, giúp bạn chuẩn bị tâm lý và hành động phù hợp để đón tài lộc.

Theo Huệ Bình/Người lao động
12. Tuổi Ngọ: Tuổi Ngọ dễ rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, "tự mình làm khổ mình". Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ nguyên trạng thái hiện tại, tránh thay đổi công việc hay đầu tư lớn.
11. Tuổi Tý: Đây là năm đầy biến động. Tuổi Tý dễ gặp chuyện thị phi, tranh chấp hoặc thay đổi môi trường sống (hay làm việc) một cách thụ động. Hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh họa từ miệng mà ra.
10. Tuổi Mão: Vận thế bị những yếu tố khách quan cản trở. Công việc dễ bị tiểu nhân phá hoại giữa chừng, tài lộc có dấu hiệu hao hụt. Con giáp này cần kiểm soát chặt chẽ chi tiêu và cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư.
9. Tuổi Sửu: Dễ bị hiểu lầm hoặc bị người thân tín phản bội. Sức khỏe cũng là vấn đề cần lưu tâm. Tuổi Sửu hãy học cách buông bỏ những mối quan hệ không cần thiết để tâm trí được nhẹ nhàng.
8. Tuổi Dậu: Vận trình bình ổn, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đây là thời điểm tốt để con giáp này học thêm kỹ năng mới hoặc củng cố kiến thức nền tảng.
7. Tuổi Tỵ: Sau một thời gian dài nỗ lực, tuổi Tỵ bắt đầu duy trì được nhịp độ ổn định. Dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần kiên trì, kết quả thu về sẽ rất xứng đáng.
6. Tuổi Hợi: Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản đầu tư nhỏ từ trước có thể mang lại lợi nhuận, giúp túi tiền của con giáp này rủng rỉnh hơn một chút.
5. Tuổi Thân: Nhờ sự nhạy bén và khôn ngoan, tuổi Thân tìm thấy thêm cơ hội trong công việc. Con giáp này dần dần bước ra khỏi vùng an toàn, chuẩn bị cho sự bứt phá.
4. Tuổi Thìn: Bước qua năm 2025 nhiều sóng gió, tuổi Thìn như cá gặp nước trong năm 2026. Quý nhân xuất hiện giúp tháo gỡ mọi nút thắt, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt.
3. Tuổi Dần: Con giáp này sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác hấp dẫn. Tài chính dồi dào, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, có thể tính chuyện trăm năm.
2. Tuổi Mùi: Đây là năm vàng để tuổi Mùi thực hiện những dự án ấp ủ từ lâu. Mọi việc từ kinh doanh đến đối nội, đối ngoại đều suôn sẻ đến bất ngờ. Sức khỏe dồi dào, tinh thần luôn phấn chấn.
1.Tuổi Tuất: Xin chúc mừng vị trí quán quân! Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tuổi Tuất còn có vận may lớn về tiền bạc (trúng số, thừa kế hoặc lợi nhuận đột biến). Mọi khó khăn trước đây đều tan biến, mở ra khoảng thời gian hoàng kim. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
