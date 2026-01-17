Hà Nội

Hot face sao Việt: Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dịu dàng dự sự kiện

Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 17/1: Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng con gái Winnie check in ở Nhà thờ lớn khi đến Hà Nội. Ảnh: FB Đông Nhi
Mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà tự nhận mình là 'kiện tướng trồng rau'. Ảnh: FB Ngọc Hương
Diễn viên Thuý Ngân chụp ảnh giữa trời tuyết ở Hàn Quốc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Ca sĩ Thiều Bảo Trang gợi cảm khi diện áo khoe lưng trần. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang
Võ Cảnh ôm chú chó cưng chạy bộ thể dục cùng anh trong công viên gần nhà. Ảnh: FB Võ Cảnh
NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân. Ảnh: FB Nghệ sĩ Chí Trung
Diễn viên Quỳnh Nga diện trang phục màu hồng "như kẹo ngọt" xuống phố. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Vợ chồng diễn viên Bảo Thanh tham quan phong cảnh non nước hữu tình tại Ninh Bình. Ảnh: FB Bảo Thanh
Vân Dung đăng ảnh cùng MC Thảo Vân, nhớ về những lần quay Táo Quân. Ảnh: FB Vân Dung
Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
