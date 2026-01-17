Hà Nội

Hot girl 24 triệu fan gây chú ý với loạt ảnh diện nội y đi trượt tuyết

Cộng đồng trẻ

Hot girl 24 triệu fan gây chú ý với loạt ảnh diện nội y đi trượt tuyết

Mới đây, mỹ nhân Malaysia - Siew Pui Yi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh trượt tuyết trong trang phục nội y nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh mới nhất vừa đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, Siew Pui Yi xuất hiện rạng rỡ giữa không gian tuyết phủ trắng xóa. Thay vì những bộ đồ bảo hộ dày cộm thường thấy của dân chơi thể thao mùa đông, cô nàng chỉ diện bộ nội y đỏ rực rỡ phối cùng quần trượt tuyết đen và khoác hờ một chiếc áo lông sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Sự tương phản mạnh mẽ giữa làn da trắng ngần, vóc dáng gợi cảm với phông nền núi tuyết hùng vĩ đã ngay lập tức thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự "chịu chơi" và khả năng chịu lạnh cực tốt của nàng mẫu sinh năm 1998 này. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng cô nàng diện trang phục như vậy không phù hợp, bất chấp sức khỏe để gây sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
Siew Pui Yi (hay còn gọi là MsPuiYi) không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ châu Á. Tính đến năm 2026, cô sở hữu lượng người theo dõi "khủng" lên đến hơn 24 triệu fan trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Cô được biết đến với vai trò đa năng khi vừa là người mẫu thời trang (từng lọt Top 100 phụ nữ quyến rũ nhất Malaysia), vừa là DJ &amp; Nhà sản xuất âm nhạc, bên cạnh đó cô cũng sở hữu thương hiệu mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp riêng. (Ảnh: IGNV)
Nổi tiếng đi kèm với thị phi, phong cách "hở bạo" của Pui Yi không ít lần khiến cô rơi vào tâm điểm chỉ trích. (Ảnh: IGNV)
Cô thường diện những trang phục cắt xẻ táo bạo, triệt để khoe đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Tại Việt Nam, cái tên này từng gắn liền với lùm xùm diện áo dài không mặc quần tại Hội An vào năm 2022. Sau vụ việc đó, cô đã phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng Việt Nam và hứa sẽ tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa các nước khi đi du lịch. (Ảnh: IGNV)
Dù thường xuyên đối mặt với những ý kiến trái chiều về việc xây dựng hình ảnh quá nóng bỏng, không thể phủ nhận sức hút truyền thông mạnh mẽ của mỹ nhân Malaysia. (Ảnh: IGNV)
Mỗi động thái của cô, từ việc check-in tại các giải đua xe F1 cho đến những bộ ảnh thời trang táo bạo, đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn. (Ảnh: IGNV)
#Siew Pui Yi #mỹ nhân Malaysia #trượt tuyết #nội y #diện nội y đi trượt tuyết

