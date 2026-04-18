Súng nổ trên eo biển Hormuz, tuyên bố mở cửa đổ vỡ

Cả hai bên đều đưa ra tuyên bố cho biết eo Hormuz đã thông thoáng cho tàu thương mại. Tuy nhiên nhanh chóng đổ vỡ do nhiều mâu thuẫn chính trị lẫn ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Sáu tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa cho các tàu thương mại.

Ngoại trưởng Iran cho biết tuyến đường thủy chiến lược này “được tuyên bố hoàn toàn mở cửa”, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn mới ở Lebanon, và ông Trump nói rằng eo biển “đã sẵn sàng cho việc lưu thông hoàn toàn”.

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu và cảng của Iran “sẽ vẫn được duy trì đầy đủ” cho đến khi Iran đạt được thỏa thuận với Washington để chấm dứt chiến tranh. Sau đó, ông Trump gợi ý rằng vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Trên thực tế các tàu thương mại vẫn chưa thể tự do qua lại do các mâu thuẫn chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã đăng tải trên mạng xã hội X vào sáng sớm thứ Bảy rằng nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục, “eo biển Hormuz sẽ không còn mở”.

Công ty dữ liệu Kpler cho biết vào thứ Sáu rằng việc di chuyển qua eo biển vẫn bị hạn chế trong các hành lang cần sự chấp thuận của Iran.

Hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran dường như đã phản bác tuyên bố của ông Araghchi về eo biển này.

Được cho là có mối quan hệ thân thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran, hãng thông tấn Fars đã đăng một loạt bài viết trên X chỉ trích điều mà họ cho là thiếu rõ ràng về quyết định mở lại tuyến đường thủy và "sự im lặng kỳ lạ từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và nhóm đàm phán".

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng vẫn xếp hàng dài ở eo biển Hormuz.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran gần đây đã đóng vai trò là cơ quan ra quyết định cao nhất trên thực tế của đất nước, trong bối cảnh có những nghi ngờ về vị thế của nhà lãnh đạo tối cao mới, Mojtaba Khamenei, người được cho là đã bị thương ngay từ đầu cuộc chiến.

Hãng thông tấn Mehr cũng cho biết quyết định mở lại eo biển cần được “làm rõ” và phải có sự chấp thuận của lãnh đạo tối cao.

Quân đội Anh cho biết hai tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết tàu chở dầu và thủy thủ đoàn đều an toàn, nhưng không tiết lộ danh tính tàu hoặc điểm đến.

Trên trang Marines Traffic, số liệu cho thấy hai tàu của Ấn Độ đã phải quay đầu tại eo biển Hormuz sau khi nhận được báo cáo về tiếng súng từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.