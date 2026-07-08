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Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways tặng 20 suất học bổng nước ngoài tại Ngày hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không tại Hà Nội

Ứng viên tham gia Ngày hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không của Sun PhuQuoc Airways có cơ hội nhận 20 suất học bổng đào tạo ở nước ngoài cùng nhiều chính sách.

PV
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Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 sẽ được tổ chức ngày 18/7 tại Hà Nội

Sau thành công tại TP.HCM với hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước tham dự, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mang Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 – From Vietnam to the Sky đến Hà Nội, mở ra cơ hội cho những người trẻ mong muốn theo đuổi sự nghiệp tiếp viên hàng không trong môi trường dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày hội tuyển dụng được tổ chức vào ngày 18/07 tới đây tại Ascott Tay Ho Hanoi (58 Đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội) sẽ là cơ hội cuối cùng trong năm để các ứng viên trải nghiệm ngày hội nghề nghiệp quy mô lớn theo mô hình Career Festival của Sun PhuQuoc Airways.

Cơ hội “ẵm” suất du học nước ngoài

Một trong những điểm nhấn năm nay là quy trình tuyển dụng được tinh gọn, giúp ứng viên hoàn thành phỏng vấn và nhận kết quả trong vòng 24 giờ.

Đặc biệt, 20 ứng viên xuất sắc nhất trong toàn bộ chương trình sẽ được trao học bổng đào tạo tại nước ngoài, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế ngay từ những bước đầu của sự nghiệp. Trước khi tham gia chương trình đào tạo, các ứng viên còn được trải nghiệm hệ thống phúc lợi đa dạng trong hệ sinh thái Sun Group, từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ cao cấp của tập đoàn.

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Ứng viên được phỏng vấn trực tiếp và nhận kết quả trong vòng 24 giờ

Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 được thiết kế theo mô hình Career Festival, nơi ứng viên có thể trực tiếp tìm hiểu môi trường làm việc, văn hóa dịch vụ, tiêu chuẩn nghề nghiệp, lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến tại Sun PhuQuoc Airways, song song với chuỗi hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, các trạm tương tác, mini contest cùng nhiều phần quà và bất ngờ chỉ diễn ra trong ngày hội.

Gia nhập Sun PhuQuoc Airways để cùng vươn ra thế giới

Trong giai đoạn tăng trưởng mới, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu tuyển khoảng 1.000 tiếp viên hàng không trong năm 2026, đồng thời lần đầu tiên mở rộng cơ hội cho ứng viên thuộc mọi quốc tịch. Đây là bước đi nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự đa văn hóa, chuyên nghiệp và sẵn sàng đồng hành cùng hãng trên hành trình kết nối Việt Nam với thế giới.

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SUN PhuQuoc Airways có chính sách lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn


 Gia nhập Sun PhuQuoc Airways, tiếp viên mới được hỗ trợ chi phí đào tạo, hưởng mức thu nhập khởi điểm cạnh tranh từ 24 triệu đồng/tháng cùng hệ thống phúc lợi toàn diện của Sun Group. Từ chính sách nhà ở SunHome, chăm sóc sức khỏe SunCare, hệ thống thể thao Sun Sport Complex, đến ưu đãi nghỉ dưỡng tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Sun Hospitality, vé vui chơi Sun World, vé máy bay dành cho người thân và bạn đồng hành. Tất cả hướng đến kiến tạo môi trường làm việc nơi đội ngũ tiếp viên có thể an tâm phát triển sự nghiệp lâu dài.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Với Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 tại Hà Nội, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho nhu cầu nhân sự hiện tại, mà còn mong muốn đồng hành cùng những người trẻ có tinh thần phụng sự, khát vọng phát triển và sẵn sàng cùng Sun PhuQuoc Airways vươn ra thế giới."

Trong giai đoạn phát triển mới, Sun PhuQuoc Airways dự kiến vận hành 32 tàu bay vào cuối năm 2026, đồng thời liên tục mở rộng mạng bay quốc tế tới Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và từng bước phát triển các đường bay trung - dài tới Trung Á, Đông Âu, Australia và Trung Đông. Quá trình tăng trưởng này sẽ mở ra nhiều cơ hội để đội ngũ tiếp viên được khai thác trên các đường bay quốc tế, nâng cao chuyên môn và phát triển sự nghiệp trong một hãng hàng không đang tăng trưởng mạnh của Việt Nam.

Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 – From Vietnam to the Sky tại Hà Nội:

● Thời gian: Ngày 18/07/2026

● Hạn đăng ký: Ngày 16/07/2026

● Địa điểm: Ascott Tay Ho Hanoi - 58 Đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin chi tiết vui lòng tìm hiểu thêm tại trang Facebook Sun PhuQuoc Airways Talent Hub (Trang tuyển dụng chính thức của Hãng Hàng không Sun PhuQuoc Airways).

#Cơ hội tuyển dụng hàng không #Học bổng đào tạo quốc tế #Chương trình tuyển dụng quy mô lớn #Phúc lợi và chính sách nhân sự #Mở rộng mạng bay quốc tế

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