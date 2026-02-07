Hà Nội

Kỳ thú vùng đất tập trung nhiều loài quý hiếm nhất Mông Cổ

Kho tri thức

Vườn quốc gia Gobi Gurvansaikhan (Mông Cổ) là trái tim hoang dã của sa mạc Gobi, nơi thiên nhiên khắc nghiệt phô bày vẻ đẹp ngoạn mục.

T.B (tổng hợp)
Vườn quốc gia lớn nhất Mông Cổ. Vườn quốc gia Gobi Gurvansaikhan trải rộng hơn 27.000 km² ở miền Nam Mông Cổ, trở thành một trong những vườn quốc gia lớn nhất châu Á, bao trùm nhiều dạng địa hình sa mạc và núi đá đồ sộ. Ảnh: Pinterest.
Sự kết hợp hiếm gặp giữa sa mạc và núi cao. Khu vực này bao gồm dãy núi Gurvansaikhan, cồn cát, thung lũng khô và cao nguyên đá, tạo nên cảnh quan đa tầng hiếm thấy trong các hệ sinh thái sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Cồn cát Khongoryn Els nổi tiếng thế giới. Những “cồn cát biết hát” Khongoryn Els có thể cao tới 300 mét, phát ra âm thanh trầm vang khi cát dịch chuyển, trở thành biểu tượng đặc trưng của vườn quốc gia. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khắc nghiệt bậc nhất vùng Gobi. Nhiệt độ tại Gobi Gurvansaikhan dao động cực lớn, mùa hè có thể rất nóng, trong khi mùa đông lạnh sâu, thử thách mọi sinh vật sinh sống tại đây. Ảnh: Pinterest.
Nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm. Vườn quốc gia là môi trường sống của báo tuyết, lừa hoang châu Á, linh dương gazelle, dê rừng ibex và nhiều loài bò sát thích nghi với sa mạc. Ảnh: threecamellodge.com.
Hệ thực vật thích nghi cao với khô hạn. Các loài cây bụi thấp, cỏ chịu hạn và thực vật mọng nước chiếm ưu thế, đóng vai trò quan trọng trong việc cố định đất và duy trì cân bằng sinh thái. Ảnh: globalnationalparks.com.
Gắn liền với đời sống du mục truyền thống. Khu vực Gobi Gurvansaikhan từ lâu là không gian sinh tồn của người Mông Cổ du mục, nơi hoạt động chăn thả gia súc diễn ra hài hòa với môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Ảnh: nationalparksassociation.org.
Giá trị khoa học và du lịch đặc biệt. Vườn quốc gia không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du lịch khám phá mà còn là địa bàn nghiên cứu quan trọng về khí hậu, sinh thái sa mạc và sự thích nghi của sự sống. Ảnh: nationalparksassociation.org.
T.B (tổng hợp)
