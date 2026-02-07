“Hot girl IELTS” Nguyễn Lâm Thảo Tâm gây thương nhớ với loạt ảnh cận mặt

Hà Nội

Không cần tạo dáng cầu kỳ, Nguyễn Lâm Thảo Tâm vẫn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi khoe loạt ảnh cận mặt với thần thái cuốn hút.

Thiên Anh
Nhan sắc trong trẻo, ánh mắt biết nói cùng phong cách tối giản giúp “hot girl IELTS” Nguyễn Lâm Thảo Tâm một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình trong làng giải trí Gen Z.
Trong bộ ảnh mới, Thảo Tâm lựa chọn tông trang điểm nhẹ nhàng, tập trung tôn lên làn da mịn màng và đôi môi hồng tự nhiên. Kiểu tóc ngắn ngang vai kết hợp mái thưa giúp gương mặt cô trông trẻ trung, thanh thoát.
Những khung hình chụp cận càng làm nổi bật sống mũi cao, ánh mắt sâu và nụ cười dịu dàng – những đường nét đã trở thành “thương hiệu” của nữ diễn viên sinh năm 2000.
Trang phục gam màu pastel nhạt mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính nhưng vẫn hiện đại. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một bông hoa cài tóc nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn tinh tế. Cách xây dựng hình ảnh tối giản này phù hợp với phong cách thanh lịch mà Thảo Tâm theo đuổi trong những năm gần đây.
Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh ngày 22/07/2000, được công chúng biết đến rộng rãi với biệt danh “Hot girl IELTS 8.5”. Thành tích học tập nổi bật giúp cô trở thành hình mẫu Gen Z vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.
Ngay từ khi còn đi học, Thảo Tâm đã gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh lưu loát và tư duy tự tin khi tham gia nhiều hoạt động quốc tế.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2019 khi đảm nhận vai “cô giáo Hồng” trong phim điện ảnh Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ.
Dù là vai diễn đầu tay, Thảo Tâm vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, ánh mắt dịu dàng và thần thái đậm chất điện ảnh. Sau thành công này, cô liên tục được mời tham gia nhiều dự án phim đa dạng thể loại.
Thảo Tâm tiếp tục thử thách bản thân qua các bộ phim như “578: Phát đạn của kẻ điên”, “Fanti” – dự án đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên – và phim sinh tồn “Móng vuốt” đóng cùng Tuấn Trần. Qua từng vai diễn, cô cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất, từ hình ảnh dịu dàng ban đầu đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn.
Không chỉ nổi bật ở lĩnh vực nghệ thuật, Thảo Tâm còn gây ấn tượng với học vấn đáng nể. Cô sở hữu điểm IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên và từng là đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Thế giới năm 2016. Sau đó, cô tốt nghiệp loại Danh dự tại Đại học Fulbright Việt Nam – một trong những môi trường giáo dục khai phóng hàng đầu trong nước.
