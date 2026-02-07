Hà Nội

Julia Hồ khoe sắc với áo dài cách tân, thần thái cuốn hút sau thăng trầm

Cộng đồng trẻ

Julia Hồ khoe sắc với áo dài cách tân, thần thái cuốn hút sau thăng trầm

Xuất hiện trong tà áo dài cách tân ánh tím sang trọng, Julia Hồ – tên thật Hồ Thúy Anh – gây chú ý bởi vẻ đẹp mặn mà cùng phong thái tự tin.

Thiên Anh
Trong loạt hình mới, Julia Hồ lựa chọn thiết kế áo dài cách tân với chất liệu ánh satin bắt sáng, phom dáng ôm nhẹ tôn lên vóc dáng gợi cảm. Gam màu tím bạc giúp tổng thể vừa mềm mại vừa hiện đại, kết hợp cùng chuỗi ngọc trai và lối trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật thần thái sang trọng của người đẹp sinh năm 1990. Mái tóc dài suôn mượt, nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng nhẹ nhàng giúp cô ghi điểm với hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Từng được biết đến là một trong những nhan sắc nổi bật sau khi đăng quang Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu 2012, Julia Hồ nhanh chóng trở thành gương mặt được truyền thông và công chúng quan tâm.
Sở hữu gương mặt sắc nét cùng hình thể nóng bỏng, cô xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, chụp hình thời trang và được xem là biểu tượng phong cách gợi cảm một thời.
Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là không ít tranh cãi. Thời điểm mới bước chân vào showbiz, Julia Hồ từng bị cộng đồng mạng “đào lại” những hình ảnh quá khứ với phong cách ăn mặc táo bạo.
Một số ý kiến trên mạng xã hội và vài trang tin giải trí khi đó từng gắn cho cô biệt danh gây tranh cãi, thậm chí mỉa mai danh hiệu hoa hậu của cô, cho rằng cuộc thi thiếu sức nặng. Việc người đẹp Ngọc Trinh cũng từng đăng quang ở sân chơi này trước đó càng khiến danh hiệu của Julia Hồ bị đem ra bàn luận nhiều hơn.
Trước những lời dị nghị, Julia Hồ chọn cách im lặng. Cô vẫn tham gia các hoạt động giải trí trong vai trò người mẫu ảnh, xuất hiện tại sự kiện nhưng hạn chế chia sẻ đời tư. Sau một thời gian, người đẹp dần rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng tập trung vào công việc kinh doanh riêng, sống kín tiếng hơn.
Bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Julia Hồ đến vào năm 2015 khi cô kết hôn cùng Việt kiều Jimmy Trường và sang Mỹ sinh sống. Cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ nhanh chóng gặp sóng gió.
Năm 2017, sau khi có con trai khoảng 2 tuổi, Julia Hồ trở về Việt Nam và công khai việc đã chia tay chồng, lựa chọn làm mẹ đơn thân.
Từ đó đến nay, người đẹp gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí ồn ào, thay vào đó là cuộc sống xoay quanh con trai và công việc kinh doanh. Dù làm mẹ, Julia Hồ vẫn duy trì phong cách thời trang quyến rũ – hình ảnh đã gắn liền với tên tuổi cô từ những ngày đầu nổi tiếng.
Trên mạng xã hội cá nhân, Julia Hồ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch, chăm sóc bản thân và con cái, cho thấy một cuộc sống đủ đầy và tự chủ.
