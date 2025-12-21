Hà Nội

Sự thật bất ngờ về mảnh mặt nạ thần rừng Satyr Hy Lạp

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học Nga khai quật được một mảnh mặt nạ thần Satyr Hy Lạp có niên đại 2.200 năm tuổi, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Tại tàn tích của thành phố Hy Lạp cổ đại Phanagoria, các nhà khảo cổ học ở Nga bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Đó là một mảnh mặt nạ đất nung vẫn còn lưu giữ những chi tiết tuyệt đẹp. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Vật thể này có niên đại khoảng 2.200 năm tuổi. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Nó cũng bao gồm một lỗ thủng dùng để giữ dây đeo cố định, cũng như lớp sơn màu xanh lam quanh mắt và màu đỏ trên râu. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một mảnh từ chiếc mặt nạ sân khấu, mô tả vị thần từng Satyr của Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Nhóm chuyên gia tin rằng, chiếc mặt nạ này là một đạo cụ sân khấu đích thực, chứ không phải là một vật trang trí hay đồ trang sức nào khác. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Chiếc mặt nạ này cung cấp thêm bằng chứng về một nhà hát cổ đại từng tồn tại trong thành phố Phanagoria. Đồng thời, nó cũng hé lộ những hiểu biết khác về đời sống văn hóa và tôn giáo trong khu vực thời cổ. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#mặt nạ #thần rừng #Satyr #Hy Lạp #sân khấu

