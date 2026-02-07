Hà Nội

Chứng tích hoàng kim của đế chế Hittite cổ đại

Kho tri thức

Chứng tích hoàng kim của đế chế Hittite cổ đại

Ẩn mình trên cao nguyên Anatolia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hattusa là kinh đô hùng mạnh, lưu giữ nhiều bí ẩn lịch sử của đế chế Hittite cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Kinh đô của đế chế Hittite lừng danh. Hattusa từng là trung tâm quyền lực của đế chế Hittite vào thiên niên kỷ 2 TCN, kiểm soát một vùng rộng lớn ở Anatolia và Cận Đông. Từ đây, các vị vua Hittite điều hành quân sự, ngoại giao và tôn giáo của một cường quốc cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng giữa địa hình núi đá hiểm trở. Thành phố nằm trên vùng cao nguyên đá vôi gồ ghề, được bao bọc bởi thung lũng và sườn núi. Địa thế này giúp Hattusa dễ phòng thủ, đồng thời phản ánh tư duy quân sự chiến lược của người Hittite. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống tường thành đồ sộ và phức tạp. Hattusa sở hữu những bức tường thành dài nhiều kilômét, kết hợp cổng thành, tháp canh và đường hầm ngầm. Các đoạn tường được xây bằng đá lớn, cho thấy trình độ kỹ thuật xây dựng đáng nể của thời kỳ đồ đồng. Ảnh: Pinterest.
Cổng Sư tử và Cổng Nhân sư nổi tiếng. Hai cổng thành mang tính biểu tượng của Hattusa được trang trí bằng tượng đá sư tử và nhân sư. Những hình chạm khắc này không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa bảo hộ và quyền lực hoàng gia. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm lưu trữ văn bản cổ quan trọng. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng chục nghìn bảng đất sét tại Hattusa, ghi chép bằng chữ hình nêm. Chúng bao gồm luật pháp, nghi lễ, thư từ ngoại giao và hiệp ước, trong đó có hiệp ước hòa bình Hittite–Ai Cập nổi tiếng. Ảnh: madainproject.com.
Đa dạng tôn giáo và thần linh. Người Hittite gọi Hattusa là “thành phố của nghìn vị thần”. Các đền thờ trong thành phố phản ánh sự dung hợp tín ngưỡng, khi họ tiếp nhận và thờ cúng thần linh của nhiều dân tộc khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Bị bỏ hoang bí ẩn vào cuối thời đồ đồng. Khoảng thế kỷ 12 TCN, Hattusa bị suy tàn và bỏ hoang, có thể do chiến tranh, biến đổi khí hậu hoặc khủng hoảng xã hội. Nguyên nhân chính xác đến nay vẫn là đề tài tranh luận của giới học giả. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1986, Hattusa được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới nhờ giá trị lịch sử và khảo cổ đặc biệt. Ngày nay, di tích là điểm đến quan trọng giúp nhân loại hiểu rõ hơn về một đế chế từng rất hùng mạnh trong quá khứ. Ảnh: Pinterest.
#Lịch sử đế chế Hittite #Kinh đô Hattusa #Kiến trúc cổ đại Anatolia #Hệ thống phòng thủ thành cổ #Nghệ thuật tượng đá và cổng thành #Văn bản cổ Hittite và hiệp ước

