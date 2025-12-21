Bí mật Ai Cập xuất lộ từ chiếc bình gốm Pompeii cổ

Một chiếc bình gốm Ai Cập tinh xảo bất ngờ được khai quật tại Pompeii, thành phố La Mã cổ đại, khiến giới khảo cổ ngạc nhiên về giao thương cổ xưa.
Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất sơn màu Bianco Speciale và chỉ 8 xe trong số 36 chiếc được sản xuất có tay lái nghịch giúp xe có giá tới 100 triệu USD.
Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất sơn màu Bianco Speciale và chỉ 8 xe trong số 36 chiếc được sản xuất có tay lái nghịch giúp xe có giá tới 100 triệu USD.
Yolina Lindquist gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Mới đây, người đẹp Mỹ giành vương miện Miss Cosmo 2025.
Hơn 150 công ty robot hình người ra đời tại Trung Quốc, nhưng thiếu ứng dụng thực tế đang làm dấy lên lo ngại bong bóng giống xe điện.
Trước khi trở thanh BTV nổi tiếng VTV, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp, thành viên vũ đoàn GlamourX, dancer của nhóm nhảy LYNT.
Ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, bên trong chất đầy rác nhưng lại được rao bán với mức giá cao ngất ngưởng.
Khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn vào đầu năm nay, Paing Takhon đang có cuộc sống tân hôn ngọt ngào bên bà xã hơn 1 tuổi.
3 con giáp này được Thần tài chọn lựa trong năm Bính Ngọ 2026 sẽ đón nhận nhiều may mắn, thành công và tài lộc vượt mong đợi.
Các nhà khảo cổ học Nga khai quật được một mảnh mặt nạ thần Satyr Hy Lạp có niên đại 2.200 năm tuổi, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị.
Hàng chục hiện vật có niên đại 6.000 năm đã được phát hiện bên dưới Cung điện Westminster ở London, cung cấp thêm hiểu biết mới cho các chuyên gia.
Giữa đại dương mênh mông, mực phủ có cánh (Argonauta hians) gây tò mò bởi chiếc vỏ mong manh và lối sống khác thường.
Mẫu xe SUV địa hình Jeep Wrangler Whitecap 2026 là phiên bản đặc biệt thứ hai trong chuỗi 12 phiên bản độc quyền Twelve 4 Twelve của Jeep vừa chính thức ra mắt.
Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm tự động tại Anh, nơi AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn, bán dẫn và vật liệu công nghệ tương lai.
Range Rover SV Black vừa chính thức ra mắt toàn cầu, điểm nhấn là toàn bộ các chi tiết mang tông màu đen huyền bí kèm giá bán 238.900 USD (khoảng 6,28 tỷ đồng).
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tập luyện trong bộ võ phục, khoe trọn tinh thần thể thao mạnh mẽ và sự kỷ luật đáng ngưỡng mộ.
Khác hẳn hình ảnh nóng bỏng thường thấy trên sân khấu DJ, Jenny Yến xuất hiện giữa không gian tri thức với phong thái dịu dàng, thanh lịch.
Hoa hậu được mệnh danh là “thấp nhất showbiz Thái” Malin Chara-anan xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng.
Với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, cụm phục vụ tổ chức APEC 2027 bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng... đang được thi công thần tốc.
Trong khi cả showbiz đang rần rần "đu" trend, người ta lại nhớ đến một cái tên từng rất "sừng sỏ" với bộ sưu tập ảnh phong cách này chính là Ngọc Trinh lại.
Khả Ngân khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi tung bộ ảnh đón Noel với visual rạng rỡ, trẻ trung.
Phiên bản "bà già Noel" của nữ coser Việt khiến người xem “ngã ngửa” vì choáng ngợp.