Bí mật Ai Cập xuất lộ từ chiếc bình gốm Pompeii cổ

Kho tri thức

Một chiếc bình gốm Ai Cập tinh xảo bất ngờ được khai quật tại Pompeii, thành phố La Mã cổ đại, khiến giới khảo cổ ngạc nhiên về giao thương cổ xưa.

Trong quá trình khai quật tàn tích một quầy bán thức ăn có tên là Thermopolium del Gallo ở thành phố Pompeii, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Đó là một chiếc bình trang trí công phu có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Thường được tìm thấy trong các khu vườn hoặc điền trang của người giàu có, nhưng chiếc bình này dường như được chủ sở hữu của một cửa hàng "thức ăn nhanh" ở thành phố Pompeii sử dụng làm vật chứa. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Vụ phun trào núi Vesuvius năm 79 Sau Công Nguyên đã khiến cho quầy bán thức ăn Thermopolium del Gallo và cả thành phố Pompeii bị huỷ diệt chết chóc. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Chiếc bình gốm Ai Cập này được làm bằng gốm tráng men, một loại gốm màu xanh vàng bóng phổ biến ở Ai Cập. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Quanh bề mặt, nó được trang trí bằng những cảnh săn bắn bao gồm con người, động vật và thực vật. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng, nó được làm ở Alexandria, Ai Cập trước khi được đưa đến Pompeii. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Parco Archeologico di Pompei.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
