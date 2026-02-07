Hà Nội

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, chỉ hơn 10.000 đồng/kg dịp cận Tết

Kinh doanh

Những ngày gần Tết Nguyên đán, quýt sim được nhiều tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá rẻ chỉ từ hơn 10.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, quýt sim trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Ảnh: Facebook
Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, vỏ mỏng rám, được người bán giới thiệu xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên khá hút khách. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng và một số chợ dân sinh, giá quýt sim khá rẻ, từ 15.000 – 40.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Do giá rẻ lại ngọt, thơm nên khách hàng thường đặt mua số lượng lớn để ăn dần. Ảnh: Facebook
Anh K.T (một người bán hoa quả tại Long Biên, Hà Nội) cho biết, quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng, hàng về tới đâu hết tới đó. Ảnh: Facebook
So với những loại quả khác, giá quýt sim tương đối rẻ, quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn. Ảnh: Facebook
Nhiều tiểu thương lấy số lượng lớn quýt sim nên có mức rẻ hoặc treo biển 'xả' để chạy số lượng. Ảnh: Facebook
Trong khi một số người bán hàng khẳng định là hàng Việt Nam, vẫn có nhiều tiểu thương cho biết hàng được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Facebook
Chị Duyên (tiểu thương tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết, quýt sim trên thị trường có hai nguồn gốc chính là giống nhập từ khu vực Ôn Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) và giống quýt trồng tại trang trại Vitropi (Cao Phong, Hòa Bình cũ). Ảnh: Nông sản Phương Anh
Theo chị Duyên, hầu hết quýt sim đổ đống bán trên thị trường với giá siêu rẻ là các giống cam đường hoặc quýt vỏ rám từ Trung Quốc. Loại này vỏ rám, dày, màu vàng cam đậm, vị ngọt thanh, mọng nước, giá rẻ. Ảnh: Facebook
Quýt sim của Việt Nam thường là giống quýt Úc được trồng tại Cao Phong (Hoà Bình cũ), có quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, thường có tem và thùng nhận diện thương hiệu, chất lượng ổn định, giá cao hơn. Ảnh: Facebook
