10 xu hướng thiết kế phòng khách 'phủ sóng' năm 2026

Bất động sản

10 xu hướng thiết kế phòng khách 'phủ sóng' năm 2026

Trong năm 2026, phòng khách không chỉ xoay quanh màu sắc rực rỡ hay những tuyên ngôn táo bạo, mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Xu hướng nội thất hoài cổ pha trộn nét tươi mới, hiện đại đang dần trở lại. Những chi tiết như tua rua, viền trang trí, nút bọc, dây viền đang thay thế dần các đường nét tối giản của thập niên 2010. Ảnh: Jeff Jones
Xu hướng nội thất hoài cổ pha trộn nét tươi mới, hiện đại đang dần trở lại. Những chi tiết như tua rua, viền trang trí, nút bọc, dây viền đang thay thế dần các đường nét tối giản của thập niên 2010. Ảnh: Jeff Jones
Các gam màu đậm, bão hòa cao như xanh lục thẫm, tím mận hay xanh rêu được ưa chuộng vì tạo chiều sâu và cảm giác bao bọc. Khi kết hợp với đồ cổ tái sử dụng và nội thất đặt làm riêng, phòng khách vừa mang hơi thở lịch sử, vừa mới mẻ hiện đại. Ảnh: Annie Schlechter
Các gam màu đậm, bão hòa cao như xanh lục thẫm, tím mận hay xanh rêu được ưa chuộng vì tạo chiều sâu và cảm giác bao bọc. Khi kết hợp với đồ cổ tái sử dụng và nội thất đặt làm riêng, phòng khách vừa mang hơi thở lịch sử, vừa mới mẻ hiện đại. Ảnh: Annie Schlechter
Xu hướng treo tranh theo kiểu xếp lớp, pha trộn nhiều chất liệu, khung cầu kỳ và tranh sơn dầu đang quay trở lại, mang đến cho phòng khách cảm giác từng trải, có câu chuyện và kết nối với các thế hệ trước. Ảnh: Housebeautiful
Xu hướng treo tranh theo kiểu xếp lớp, pha trộn nhiều chất liệu, khung cầu kỳ và tranh sơn dầu đang quay trở lại, mang đến cho phòng khách cảm giác từng trải, có câu chuyện và kết nối với các thế hệ trước. Ảnh: Housebeautiful
Người tiêu dùng đang dần quay lưng với đồ nội thất sản xuất hàng loạt, giá rẻ nhưng nhanh xuống cấp. Thay vào đó là nhu cầu về chất liệu bền, mang dấu ấn cá nhân. Ảnh: Housebeautiful
Người tiêu dùng đang dần quay lưng với đồ nội thất sản xuất hàng loạt, giá rẻ nhưng nhanh xuống cấp. Thay vào đó là nhu cầu về chất liệu bền, mang dấu ấn cá nhân. Ảnh: Housebeautiful
Năm 2026, không gian phòng khách được thiết kế để trò chuyện, giải trí và kết nối. Các khu vực chức năng nhỏ như góc đọc sách, bàn viết, quầy bar mini hay khu chơi board game được bố trí hài hòa trong cùng một không gian. Ảnh: Housebeautiful
Năm 2026, không gian phòng khách được thiết kế để trò chuyện, giải trí và kết nối. Các khu vực chức năng nhỏ như góc đọc sách, bàn viết, quầy bar mini hay khu chơi board game được bố trí hài hòa trong cùng một không gian. Ảnh: Housebeautiful
Đèn trang trí tiếp tục giữ vai trò "nhân vật chính" trong phòng khách. Những mẫu đèn chùm, đèn thả có màu sắc hoặc hình dáng độc đáo giúp định hình cảm xúc ngay từ khi bước vào phòng. Ảnh: Housebeautiful
Đèn trang trí tiếp tục giữ vai trò “nhân vật chính” trong phòng khách. Những mẫu đèn chùm, đèn thả có màu sắc hoặc hình dáng độc đáo giúp định hình cảm xúc ngay từ khi bước vào phòng. Ảnh: Housebeautiful
Đặt một tấm thảm trang trí nhỏ lên trên thảm lớn giúp không gian ấm áp, cân đối và giàu tính nghệ thuật. Đây là giải pháp được ưa chuộng trong năm 2026. Ảnh: Housebeautiful
Đặt một tấm thảm trang trí nhỏ lên trên thảm lớn giúp không gian ấm áp, cân đối và giàu tính nghệ thuật. Đây là giải pháp được ưa chuộng trong năm 2026. Ảnh: Housebeautiful
Không gian tiếp khách trang trọng – từng bị lãng quên – đang quay trở lại. Phòng khách hiện đại là nơi dành cho những cuộc trò chuyện sâu, nghe nhạc, đọc sách hay thưởng thức cocktail, thay vì chỉ để trưng bày. Ảnh: Housebeautiful
Không gian tiếp khách trang trọng – từng bị lãng quên – đang quay trở lại. Phòng khách hiện đại là nơi dành cho những cuộc trò chuyện sâu, nghe nhạc, đọc sách hay thưởng thức cocktail, thay vì chỉ để trưng bày. Ảnh: Housebeautiful
Nội thất đồng bộ đang dần bị thay thế bởi sự kết hợp có chủ ý giữa nhiều hình dáng, kích thước và chất liệu khác nhau. Ghế sofa cong, đôn tròn, đường nét mềm mại giúp không gian trở nên thân thiện và sống động hơn. Ảnh: Housebeautiful
Nội thất đồng bộ đang dần bị thay thế bởi sự kết hợp có chủ ý giữa nhiều hình dáng, kích thước và chất liệu khác nhau. Ghế sofa cong, đôn tròn, đường nét mềm mại giúp không gian trở nên thân thiện và sống động hơn. Ảnh: Housebeautiful
Khi cuộc sống ngày càng số hóa, con người khao khát sự thô mộc và dấu ấn thủ công. Các chi tiết kiến trúc như phào chỉ lớn, ốp tường, trần trang trí, sơn hiệu ứng vôi hay thạch cao được ưa chuộng trở lại. Ảnh: Housebeautiful
Khi cuộc sống ngày càng số hóa, con người khao khát sự thô mộc và dấu ấn thủ công. Các chi tiết kiến trúc như phào chỉ lớn, ốp tường, trần trang trí, sơn hiệu ứng vôi hay thạch cao được ưa chuộng trở lại. Ảnh: Housebeautiful
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Xu hướng thiết kế phòng khách 2026 #Phong cách nội thất hoài cổ hiện đại #Màu sắc đậm bão hòa trong nội thất #Trang trí tranh xếp lớp và đa chất liệu #Chất liệu nội thất bền và cá nhân hóa #Không gian kết nối và giải trí

