Kinh doanh

Đào nở sớm trước Tết, nhà vườn lo "trắng tay"

Năm nhuận cùng biến thời tiết bất thường khiến nhiều vườn đào ở Ninh Bình, Nghệ An nở hoa sớm, chủ vườn "đứng ngồi không yên" vì lo mất trắng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều vườn đào ở Nghệ An đã bung nở khiến người trồng 'mất ăn, mất ngủ' vì lo trắng tay. Ảnh: Tiền phong
Xã Vân Du được biết đến như "thủ phủ đào" ở tỉnh Nghệ An. Nơi đây trồng nhiều giống đào như: đào buông, đào cành truyền thống, đào Nhật Tân,...Ảnh: Người đưa tin
Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến việc chăm đào vô cùng vất vả. Ảnh: Người đưa tin
Tuy nhiên, do năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng 12 âm lịch đã thi nhau bung nở khiến chủ vườn "đứng ngồi không yên". Ảnh: Người đưa tin
Tại xã Quang Đồng (tỉnh Nghệ An), tết chưa đến nhưng nhiều vườn đã bung nở hết hoa. Ảnh: Tiền phong
Từ đầu tháng 12 âm lịch, thương lái tìm về vườn đào nhưng thấy nụ đào đã to, có cây đã nở hoa nên không dám đặt cọc tiền. Ảnh: Tiền phong
Tình trạng đào nở sớm cũng xảy ra tại phường Vị Khê (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vietnamnet
Theo ông Trần Văn Khu (phường Vị Khê), nếu hoa nở đúng dịp Tết, đào cành có thể bán với giá từ 150.000–200.000 đồng/cành. Ảnh: Vietnamnet
Tuy nhiên, năm nay đào nở sớm, ông Khu buộc phải bán rẻ chỉ còn 1/3 giá để vớt vát chút chi phí, số còn lại đành chặt bỏ để giữ gốc, phục vụ tái sản xuất. Ảnh: Vietnamnet
Đào nở sớm khiến nhiều hộ mất đi nguồn thu chính trong dịp Tết. Ảnh: Baobacgiang
#Đào nở sớm trước Tết #Ảnh hưởng biến đổi thời tiết #Nông nghiệp và trồng đào #Tác động kinh tế mùa vụ #Nỗi lo mất mùa dịp Tết #Nghệ An và Ninh Bình thủ phủ đào

