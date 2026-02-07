Hà Nội

Hà Môi gây “bỏng mắt” khi diện bikini giữa trời tuyết

Cộng đồng trẻ

Loạt ảnh mới của Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng với trang phục bikini táo bạo.

Thiên Anh
Giữa khung cảnh núi rừng phủ trắng tuyết, Hà Môi lựa chọn phong cách thời trang táo bạo với bikini họa tiết da báo, khoác hờ áo lông dày cùng phụ kiện kính mát và bịt tai giữ ấm. Sự kết hợp giữa vẻ gợi cảm và bối cảnh băng giá tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng, khiến bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Không chỉ gây chú ý bởi trang phục nổi bật, thần thái tự tin cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen.
Nhiều người hâm mộ cho rằng Hà Môi ngày càng thể hiện rõ hình ảnh một fashionista thế hệ mới, dám thử nghiệm và không ngại phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc.
Hà Môi tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh ngày 28/09/2003 tại Đắk Lắk. Cô hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cô từng theo học tại HUTECH – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
Bước ngoặt giúp Hà Môi nổi tiếng đến từ nền tảng TikTok, nơi cô thu hút hàng triệu lượt xem nhờ các clip nhảy theo xu hướng, video làm đẹp và nội dung giải trí mang màu sắc trẻ trung.
Phong cách năng động, biểu cảm tự nhiên cùng khả năng bắt trend nhanh giúp Hà Môi nhanh chóng xây dựng lượng người theo dõi khổng lồ, vượt mốc 8 triệu follower vào cuối năm 2025.
Không dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hà Môi còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực người mẫu ảnh, thường xuyên hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cũng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và thời trang dành cho giới trẻ, từng bước mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực fashion influencer.
Song song với hoạt động nghệ thuật, Hà Môi còn lấn sân kinh doanh. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô hiện điều hành một công ty marketing và sở hữu một salon tóc tại TP.HCM. Hình ảnh nữ TikToker trẻ tuổi nhưng năng động trong kinh doanh góp phần giúp cô xây dựng hình tượng người phụ nữ hiện đại, tự chủ tài chính.
Về phong cách sống, Hà Môi thường xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, check-in tại nhiều địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp. Cô từng gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật được cho là có chi phí lên tới 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hot TikToker này cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên các dòng xe sang như BMW hay Mercedes-Benz, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống thời thượng.
Trước đó, khi còn là sinh viên, Hà Môi từng tham gia cuộc thi HUTECH Next Gen 2021 như một cách thử sức và khẳng định bản thân. Từ những sân chơi sinh viên đến môi trường mạng xã hội rộng lớn, cô cho thấy sự thay đổi hình ảnh rõ rệt, ngày càng chuyên nghiệp và bản lĩnh hơn trong cách xây dựng thương hiệu cá nhân.
