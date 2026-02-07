Xoài Non khoe sắc ngọt ngào bên hồ bơi, visual “búp bê sống” gây sốt mạng

Loạt ảnh mới của hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non) tại khu vực hồ bơi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Nguyễn Lâm Thảo Tâm vẫn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi khoe loạt ảnh cận mặt với thần thái cuốn hút.
Lần đầu hé lộ phòng thí nghiệm độ bền iPhone tại Singapore, nơi Apple nhúng linh kiện vào môi trường khắc nghiệt để theo đuổi độ bền và phát triển bền vững.
Không còn chỉ gắn với hình ảnh người vợ kín tiếng của cầu thủ Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài.
Hình ảnh mới của “hot girl bi-a” Lê Tuyết Anh đang nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống.
Loạt ảnh mới của Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng với trang phục bikini táo bạo.
Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái. Diễn viên Thanh Hương mặc ấm áp khi du lịch ở trời Tây.
Tập trung vào các động tác dễ thực hiện như plank, crunch và leg raise để giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn chuẩn bị đón Tết.
Năm nhuận cùng biến thời tiết bất thường khiến nhiều vườn đào ở Ninh Bình, Nghệ An nở hoa sớm, chủ vườn "đứng ngồi không yên" vì lo mất trắng.
Xuất hiện trong tà áo dài cách tân ánh tím sang trọng, Julia Hồ – tên thật Hồ Thúy Anh – gây chú ý bởi vẻ đẹp mặn mà cùng phong thái tự tin.
Trong năm 2026, phòng khách không chỉ xoay quanh màu sắc rực rỡ hay những tuyên ngôn táo bạo, mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân.
Nhân dịp con gái tròn một tháng tuổi, vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu khoe ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 8/2, Song Tử có thành công cũng đừng cậy thế làm càn, đắc tội quý nhân sẽ rước họa vào thân. Bạch Dương chớ giấu dốt.
Google phát cảnh báo bảo mật nghiêm trọng, yêu cầu người dùng Android không cài ứng dụng ngoài Play Store để tránh mã độc kiểm soát toàn bộ điện thoại.
Tộc người Kuna (Guna) là cộng đồng bản địa độc đáo sinh sống ven biển Caribe (Panama)m, nổi tiếng với bản sắc văn hóa độc đáo, được duy trì suốt nhiều thế kỷ.
Hoa lan (họ Orchidaceae) là một trong những họ thực vật đa dạng và quyến rũ nhất thế giới, nổi bật bởi hình dáng tinh xảo và khả năng thích nghi phi thường.
Thung Ui - thung lũng hoang sơ giữa Tràng An gây sốt với vẻ đẹp như phim cổ trang, núi non trùng điệp, hồ nước tĩnh lặng, thu hút du khách check-in.
Không chỉ gây sốt bởi vẻ ngoài bụ bẫm, thừa hưởng nét đẹp từ Vũ Luân - Phương Lê, bé Thụy Yên còn trở thành người mẫu nhí dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của mẹ.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để tạo nên thành tích chói lọi trong sự nghiệp. Tài vận bùng nổ, cuộc sống "lên hương".
Công trình tại Sogmatar gồm các phù điêu mô phỏng bầu trời đêm, chứng tỏ khu vực từng là trung tâm tín ngưỡng thiên văn cổ xưa.
Hơn 1,5 triệu AI đang tụ họp trên Moltbook, tự lập cộng đồng, đùa cợt về con người và thậm chí sáng lập tôn giáo, khiến giới chuyên gia lo ngại.