Xoài Non khoe sắc ngọt ngào bên hồ bơi, visual “búp bê sống” gây sốt mạng

Cộng đồng trẻ

Xoài Non khoe sắc ngọt ngào bên hồ bơi, visual “búp bê sống” gây sốt mạng

Loạt ảnh mới của hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non) tại khu vực hồ bơi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Loạt ảnh mới của hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non) tại khu vực hồ bơi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Diện trang phục tông màu sáng, khoe vẻ ngoài trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ, cô nàng tiếp tục khẳng định danh xưng “búp bê sống” vốn gắn liền với tên tuổi mình suốt nhiều năm qua.
Trong bộ ảnh được chia sẻ trên Instagram cá nhân, Xoài Non lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng với thiết kế hai dây ánh kim bắt sáng, kết hợp quần shorts tông nude. Giữa không gian hồ bơi xanh mát cùng ánh nắng tự nhiên, tổng thể tạo nên cảm giác tươi tắn, thư giãn đúng chất mùa hè.
Điểm khiến người xem khó rời mắt vẫn là gương mặt thanh tú, sống mũi cao và làn da trắng mịn đặc trưng của Xoài Non. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc “không góc chết”, thậm chí ví cô như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Biệt danh “búp bê sống” một lần nữa được nhắc lại dày đặc dưới phần bình luận.
Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh ngày 22/11/2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc ở Thái Bình. Dù mang đậm nét lai Tây, cô khẳng định mình là người Việt 100%, điều từng khiến nhiều người bất ngờ khi mới biết đến cô trên mạng xã hội.
Xoài Non bắt đầu được chú ý từ khi còn rất trẻ nhờ những bức ảnh đời thường trên Instagram. Gương mặt nổi bật cùng phong cách thời trang ngọt ngào giúp cô nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi lớn.
Sau đó, Xoài Non tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng sang TikTok với các video ngắn về làm đẹp, đời sống cá nhân và những khoảnh khắc thường ngày.
Không chỉ dừng lại ở vai trò hot girl mạng xã hội, Xoài Non còn thử sức với lĩnh vực nghệ thuật. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số sitcom và xuất hiện trong MV “Tìm em trong mơ” của Chi Dân. Dù không hoạt động quá dày đặc trong showbiz, cô vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh chỉn chu và phong cách riêng biệt.
Hiện tại, Xoài Non tập trung nhiều vào công việc người mẫu quảng cáo, hợp tác cùng các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm và thường xuyên livestream bán hàng. Lối trò chuyện gần gũi, dễ thương giúp cô giữ chân lượng người hâm mộ trung thành, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ.
Đời tư của Xoài Non cũng từng là đề tài được công chúng quan tâm. Năm 18 tuổi, cô kết hôn với Nghiêm Anh Hiếu (Xemesis), người được biết đến rộng rãi trong giới streamer. Đám cưới của cả hai khi đó thu hút sự chú ý lớn nhờ độ hoành tráng và dàn khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, cả hai xác nhận đã ly hôn sau thời gian chung sống.
Sau biến cố hôn nhân, Xoài Non vẫn duy trì hoạt động mạng xã hội đều đặn với tinh thần tích cực. Gần đây, cô vướng tin đồn hẹn hò với Gil Lê khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện và trên livestream, song người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận.
Thiên Anh
