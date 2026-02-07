Vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải dịu dàng trong tà áo dài, nhan sắc gây thương nhớ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Không còn chỉ gắn với hình ảnh người vợ kín tiếng của cầu thủ Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài.

Thiên Anh
Vẻ đẹp nền nã, đằm thắm của “Hoa khôi thành Vinh” Dương Thùy Phương nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đánh dấu màn “bước vào đường đua áo dài” đầy ấn tượng.
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Dương Thùy Phương lựa chọn thiết kế áo dài gấm ánh vàng nhạt, điểm xuyết họa tiết tinh tế. Kiểu tóc búi thấp kết hợp phụ kiện hoa cài tóc mang đến vẻ ngoài cổ điển, thanh lịch. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp tôn lên gương mặt hài hòa, đôi mắt dịu dàng vốn là “thương hiệu” của cô.
Không gian chụp mang phong cách truyền thống với ánh đèn vàng ấm, nội thất gỗ và bàn trà đậm chất Á Đông. Tổng thể khung hình gợi cảm giác hoài niệm, trang nhã, làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng trong tà áo dài.
Nhiều khán giả nhận xét, Thùy Phương toát lên thần thái điềm đạm, sang trọng mà không cần phô trương.
Dương Thùy Phương sinh ngày 22/08/1995, từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh.
Nhờ nhan sắc dịu dàng cùng phong thái nhẹ nhàng, Thùy Phương được người hâm mộ bóng đá ưu ái gọi là “Hoa khôi thành Vinh” từ những ngày đầu xuất hiện bên cạnh Quế Ngọc Hải.
Chuyện tình của Thùy Phương và Quế Ngọc Hải từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ và kín tiếng. Cặp đôi kết hôn vào ngày 20/01/2018 sau 4 năm tìm hiểu. Đến năm 2026, họ đã có hơn một thập kỷ đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều cột mốc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Hiện tại, vợ chồng Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương có ba cô con gái đáng yêu: bé Quế Ngọc Kim Ngân (Sunny, sinh năm 2018), Quế Ngọc Khánh Vy (Kem, sinh năm 2022) và Quế Ngọc Thảo Nhi (sinh năm 2025).
Trên mạng xã hội, Thùy Phương thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên gia đình, nhận được nhiều lời khen bởi tổ ấm hạnh phúc và cách nuôi dạy con khéo léo.
Sau khi kết hôn, Thùy Phương chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh online. Cô hiện sinh sống cùng gia đình tại Vinh, nơi được xem là quê hương thứ hai gắn bó với sự nghiệp của Quế Ngọc Hải.
