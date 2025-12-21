Hà Nội

Khai quật hàng chục hiện vật cổ 6.000 năm tuổi, chuyên gia bối rối

Hàng chục hiện vật có niên đại 6.000 năm đã được phát hiện bên dưới Cung điện Westminster ở London, cung cấp thêm hiểu biết mới cho các chuyên gia.

Thiên Đăng (theo allthatsinteresting)
Ngay bên dưới Cung điện Westminster ở London, các chuyên gia đến từ Bảo tàng London bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng London.
Đó là khoảng 60 công cụ đá lửa được chế tác từ cuối Thời Kỳ Đồ Đá Giữa hoặc Đầu Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Bảo tàng London.
Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy một huy hiệu làm bằng kim loại nhọn, có hình dạng như một trái tim trông cực kỳ lạ mắt. Ảnh: @Bảo tàng London.
Ước tính, vật thể hình trái tim này có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng London.
Các hiện vật trên được tìm thấy còn nguyên vẹn trong lớp cát bên dưới Cung điện Westminster. Ảnh: @Bảo tàng London.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy tàn tích của một bàn thờ La Mã có niên đại 2.000 năm tuổi. Các chuyên gia cho rằng, bàn thờ này đã được sử dụng lại và sau đó được kết hợp vào cấu trúc của Cung điện Westminster. Ảnh: @Bảo tàng London.
Lịch sử của Cung điện Westminster rất lâu đời, hấp dẫn và được ghi chép đầy đủ. Những khám phá mới như thế này cho phép các chuyên gia bổ sung thêm kiến ​​thức về địa điểm cổ xưa này. Ảnh: @Bảo tàng London.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (theo allthatsinteresting)
#hiện vật #Cung điện Westminster #tàn tích #công trình #cổ vật

