Sự thật thú vị ít người biết về hồ nước huyền thoại ở Hà Nội

Kho tri thức

Sự thật thú vị ít người biết về hồ nước huyền thoại ở Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm mang trong mình nhiều câu chuyện lịch sử kỳ thú mà không phải ai cũng biết tường tận.

Quốc Lê
Hồ từng là một phần của sông Hồng. Trải qua biến đổi dòng chảy tự nhiên, khu vực này tách thành hồ riêng biệt như ngày nay.
Tên gọi “Lục Thủy” có từ thời Lý. Trước khi mang tên Hoàn Kiếm, hồ được gọi là Lục Thủy vì nước xanh quanh năm.
Tháp Rùa từng là nơi thả rùa phóng sinh. Một số tài liệu cổ ghi lại hoạt động thả rùa tại khu vực tháp.
Có loài rùa khổng lồ “huyền thoại” từng sinh sống. Rùa hồ Gươm nặng hàng trăm kilôgam là sinh vật nổi tiếng, được nhiều người cho là “rùa thần” trong truyền thuyết trả gươm.
Đền Ngọc Sơn nằm giữa hồ từng là nơi luyện võ. Thời xưa, nơi đây được tận dụng để luyện tập võ nghệ cho binh sĩ.
Cầu Thê Húc tượng trưng cho ánh sáng ban mai. Màu đỏ và kiến trúc của cây cầu dẫn vào đến Ngọc Sơn mang ý nghĩa đón chào luồng năng lượng mới.
Nhiều sinh vật ngoại lai sống trong hồ. Trong nhiều thập niên, việc thả cá và rùa, đặc biệt là rùa tai đỏ, tự phát khiến hệ sinh thái hồ chịu biến động.
Hồ từng được cải tạo lớn vào thế kỷ 20. Các hạng mục bờ kè và cảnh quan hồ đã thay đổi sau nhiều lần trùng tu, tạo nên diện mạo hồ như hiện nay.
#Lịch sử và truyền thuyết Hồ Gươm #Hồ Hoàn Kiếm và tên gọi lịch sử #Rùa thần và thả rùa truyền thống #Đền Ngọc Sơn và hoạt động luyện võ #Cầu Thê Húc biểu tượng văn hóa #Hệ sinh thái hồ và loài ngoại lai

