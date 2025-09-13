Tìm thấy nhà 8.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ bí mật thú vị

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện những ngôi nhà 8.800 tuổi từng là một phần của khu định cư nông nghiệp lâu đời nhất ở quần đảo Aegean.
Nữ streamer Thanh Thanh gây chú ý nhờ ngoại hình nóng bỏng và mới đây đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tuyên bố 'chia tay livestream'.
Lẻn vào nhà trộm điện thoại, bị phát hiện, Tráng đã ra tay giết chết hai vợ chồng ông T. Chính vết máu trong khe nứt chuôi dao đã tố cáo tội ác gã sát nhân.
Toyota Land Cruiser 2026 nâng cấp đã chính thức có mặt tại các đại lý ở Mỹ, giá bán ra khởi điểm từ 57.200 USD, tăng nhẹ so với phiên bản hiện tại.
Mới đây, gái xinh Yogurt Ng tiếp tục khiến MXH 'dậy sóng' khi tung loạt ảnh mới với bộ đầm ngủ đầy quyến rũ.
Xuất hiện chung trong một sự kiện gần đây, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cùng sánh bước, đọ sắc vóc dáng lẫn nhan sắc.
Các nhà khoa học vừa công bố một bản đồ não bộ đột phá, ghi lại chi tiết hoạt động thần kinh khi đưa ra quyết định, mở ra kỷ nguyên mới cho thần kinh học.
Fenrir là con của thần Loki và người khổng lồ Angrbodoa. Trong trận chiến tận thế Ragnarok, Fenrir điên cuồng cắn giết, thậm chí nuốt chửng cả thần Odin.
Thông qua bẫy ảnh, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Trị) đã ghi nhận hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm.
Vũ Ngọc Bình An, 17 tuổi, nổi bật với nhan sắc rạng rỡ, tài năng vũ đạo và đam mê Genshin Impact, thu hút hơn 3,7 triệu người theo dõi TikTok.
Biến căn bếp thành đồng minh với 4 thiết bị thông minh giúp chị em tiết kiệm thời gian, thảnh thơi chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống hiện đại.
Một câu hỏi đặt ra là chiến đấu cơ hiện đại Rafale và F-15 của Qatar ở đâu, khi 15 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào Doha?
Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang.
Thác Kaieteur ở Guyana là một trong những thác nước hùng vĩ nhất thế giới, vừa mang vẻ đẹp nguyên sơ vừa gắn liền với truyền thuyết bản địa đầy huyền bí.
Sau khi vướng tin đồn hẹn hò cùng CEO Phú Cường – chàng trai kém tuổi, Hoa hậu Hương Giang khiến công chúng chú ý bởi phong cách ngày càng gợi cảm, táo bạo.
Trên khu đất với mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng, ngôi nhà thiết kế khu vườn rộng, không gian sinh hoạt hướng vào trong.
Diện thiết kế bikini một mảnh thả dáng trên bãi biển, Trà Hạ Ly khoe trọn thân hình chuẩn chỉnh cùng vòng eo con kiến siêu thực khiến ai nhìn cũng mê.
Người Ainu - bộ tộc bản địa Nhật Bản - có tục lệ thờ cúng loài gấu. Họ coi gấu là vị thần tối cao, là thủ lĩnh của các vị thần.
NASA cho biết họa tiết khác thường trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance phát hiện có thể là bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống trên sao Hỏa.
Dù đã là 'mẹ một con' nhưng Lai Thanh Huyền - bà xã nam rapper đình đám Rhymastic vẫn sở hữu sắc vóc gợi cảm khiến nhiều người không thể rời mắt.
Khi Mỹ đổ tiền vào tham vọng AI tổng hợp, Trung Quốc chọn tập trung ứng dụng thực tế, mở ra ván cược đầy rủi ro nhưng có thể mang lợi thế lâu dài.