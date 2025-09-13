Hà Nội

Tìm thấy nhà 8.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ bí mật thú vị

Kho tri thức

Tìm thấy nhà 8.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ bí mật thú vị

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện những ngôi nhà 8.800 tuổi từng là một phần của khu định cư nông nghiệp lâu đời nhất ở quần đảo Aegean.

Tâm Anh (theo ATI)
Tại Gökçeada - hòn đảo cực Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã có phát hiện quan trọng thời điểm về khu định cư nông nghiệp ở quần đảo Aegean cũng như cuộc sống của người dân vào khoảng 8.800 năm trước. Ảnh: AA Photo.
Cụ thể, các chuyên gia đã khai quật 5 ngôi nhà hình tròn, sàn trũng tại gò Uğurlu-Zeytinlik, có niên đại khoảng 8.800 năm. Đây là kiến ​​trúc nông nghiệp sớm nhất được biết đến trên bất kỳ hòn đảo nào thuộc biển Aegean. Tiến sĩ Burçin Erdoğu thuộc Đại học Akdeniz và các thành viên trong nhóm khai quật đã phát hiện những kiến trúc này tại địa điểm Uğurlu-Zeytinlik trong năm nay. Ảnh: AA Photo.
Những ngôi nhà hình tròn này được xây dựng bằng vật liệu trát vữa, đan bằng sậy hoặc que gỗ phủ bùn, cùng với sàn nhà lõm. Các công trình có đường kính khoảng 4 - 6m, được xây dựng trên nền đá đã chuẩn bị sẵn, và có thể có mái tranh làm từ thảm thực vật địa phương. Thiết kế này giúp ngôi nhà cách nhiệt và bảo vệ khỏi mưa bão, phù hợp với cuộc sống trên đảo. Ảnh: anatolianarchaeology.
"Đây là lần đầu tiên kiến ​​trúc như vậy được phát hiện ở quần đảo Aegean, khiến nó trở thành một khám phá vô giá", Tiến sĩ Burçin cho hay. Ảnh: AA.
Với khám phá này, các nhà sử học đã có hiểu biết mới về sự định cư ban đầu của vùng Aegean. Trong nhiều thập kỷ, Knossos trên đảo Crete là địa điểm duy nhất trong khu vực cho thấy bằng chứng về nền nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: anatolianarchaeology.
Giờ đây, phát hiện những ngôi nhà ở Gökçeada càng củng cố thêm giả thuyết rằng nhiều cộng đồng nông nghiệp riêng biệt đã xuất hiện trên khắp khu vực Aegean vào thiên niên kỷ 7 trước Công nguyên, thay vì chỉ là một cộng đồng tập trung duy nhất. Ảnh: SahinBasaran / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Ngoài các ngôi nhà, giới khảo cổ còn có những phát hiện khác trên đảo Gökçeada bao gồm: lúa mì, lúa mạch, đậu Hà Lan và đậu lăng. Những loại cây trồng này ban đầu có nguồn gốc từ đất liền trước khi được đưa lên đảo. Xương động vật cũng tìm thấy trên đảo Gökçeada có một nền nông nghiệp đa dạng. Người dân địa phương đã nuôi cừu, dê, lợn và một số loại gia súc khác. Ảnh: Popüler Gazete/X.
Giao thương hàng hải cũng diễn ra sôi động với bằng chứng rõ rệt. Các công cụ bằng đá obsidian từ Melos và đá lửa từ Anatolia và Balkan đã được tìm thấy tại địa điểm này. Phát hiện mới cho thấy những mạng lưới thương mại đường dài đã kết nối đất liền với các đảo ngoài biển. Ảnh: AA Photo.
Đồ gốm và công cụ được tìm thấy trên đảo Gökçeada cho thấy trình độ tinh xảo cao, bao gồm đồ gốm được trang trí với họa tiết hình học. Ảnh: greekreporter.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#Thổ Nhĩ Kỳ #ngôi nhà 8.800 tuổi #khu định cư cổ xưa

