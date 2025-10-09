Sửng sốt 'hang động linh thiêng' trong ngôi đền 2.700 năm tuổi

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi đền 2.700 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ có "hang động linh thiêng". Nơi đây có thể được dùng để thờ phụng một nữ thần quyền lực.

Tâm Anh (theo LS)
Trong cuộc khai quật tại địa điểm nằm gần thành phố Denizli ngày nay của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi đền 2.700 tuổi. Ngôi đền này có thể được dành riêng để thờ một nữ thần mà nhiều nền văn hóa tôn thờ, bao gồm cả người Hy Lạp và La Mã. Ảnh: Bilge Yılmaz Kolancı.
Theo các nhà nghiên cứu, ngôi đền được xây dựng bởi người Phrygia. Vương quốc Phrygia đã tồn tại trong khu vực này từ khoảng năm 1200 trước Công nguyên đến năm 650 trước Công nguyên. Ảnh: Bilge Yılmaz Kolancı.
Một vị thần quan trọng của người Phrygia là nữ thần gắn liền với sự sinh sản và thiên nhiên. Nữ thần này được biết đến với nhiều tên gọi, bao gồm "Materan", "Matar" hay "Cybele". Ảnh: Bilge Yılmaz Kolancı.
Nhiều nền văn hóa khác, ví dụ như Hy Lạp và La Mã thời cổ đại, cũng tôn thờ nữ thần Materan. Tín ngưỡng thờ phụng thần Materan tiếp tục phát triển mạnh mẽ rất lâu sau khi vương quốc Phrygia sụp đổ. Vị vua nổi tiếng nhất của vương quốc này là Vua Midas. Ảnh: india.com.
Bilge Yılmaz Kolancı, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Pamukkale, một trong những người dẫn đầu cuộc khai quật cho biết: "Địa điểm linh thiêng này bao gồm một tượng đài đá Phrygian, một hang động linh thiêng và 2 bức tượng đá nằm giữa 2 cấu ​​trúc ". Trong đó, 2 bức tượng được chạm khắc trên đá đã bị mòn khá nhiều nên khó phân biệt các chi tiết cụ thể. Ảnh: Carole Raddato / CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons.
Tại di chỉ này, các chuyên gia cũng tìm thấy nhiều bát đựng rượu và kênh thoát nước. Việc rót rượu, bao gồm việc rót chất lỏng, thường được sử dụng trong các nghi lễ cổ xưa. Ảnh: Ancient-origins.
Giáo sư Kolancı xác nhận ngôi đền cổ xưa này có niên đại khoảng 2.800 - 2.600 năm trước và có thể liên quan đến nữ thần Materan. Ảnh: Museum of Anatolian Civilizations in Ankara. (CC BY SA 2.5).
Vị trí của ngôi đền nằm trên một vùng núi. Đây là địa điểm thường được người Phrygia lựa chọn để xây dựng các ngôi đền trong thời kỳ đầu. Ảnh: Public Domain.
Các chuyên gia sẽ tiếp tục cuộc khai quật tại đây và sẽ công bố những phát hiện mới trong tương lai. Ảnh: Public Domain.
