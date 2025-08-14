Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ghé thăm thành phố an toàn nhất Châu Âu

Thế giới

Ghé thăm thành phố an toàn nhất Châu Âu

Công ty lữ hành Riviera Travel xếp hạng Dubrovnik là thành phố an toàn nhất Châu Âu.

An An (Theo DM, WCT, CC)
Theo Daily Mail, với tổng điểm an toàn là 44,14, Dubrovnik của Croatia đứng đầu danh sách các thành phố an toàn nhất Châu Âu. Ảnh: Shutterstock.
Theo Daily Mail, với tổng điểm an toàn là 44,14, Dubrovnik của Croatia đứng đầu danh sách các thành phố an toàn nhất Châu Âu. Ảnh: Shutterstock.
Là một nơi an toàn để tham quan, Dubrovnik thu hút rất nhiều khách du lịch với kiến trúc thời trung cổ, những khu phố cổ xinh đẹp và tầm nhìn ngoạn mục ra biển Adriatic,... Ảnh: Shutterstock.
Là một nơi an toàn để tham quan, Dubrovnik thu hút rất nhiều khách du lịch với kiến trúc thời trung cổ, những khu phố cổ xinh đẹp và tầm nhìn ngoạn mục ra biển Adriatic,... Ảnh: Shutterstock.
Phố cổ Dubrovnik là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây còn được mệnh danh là "Hòn ngọc của biển Adriatic". Ảnh: TA.
Phố cổ Dubrovnik là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây còn được mệnh danh là "Hòn ngọc của biển Adriatic". Ảnh: TA.
Theo trang worldcitytrail, kiến trúc ấn tượng và khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Dubrovnik đã khiến nơi đây trở thành địa điểm quay phim lý tưởng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng “Game of Thrones”. Ảnh: BC.
Theo trang worldcitytrail, kiến trúc ấn tượng và khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Dubrovnik đã khiến nơi đây trở thành địa điểm quay phim lý tưởng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng “Game of Thrones”. Ảnh: BC.
Dubrovnik còn được biết đến là thành phố của lễ hội, với nhiều lễ hội được tổ chức quanh năm. Ảnh: lostindubrovnik.
Dubrovnik còn được biết đến là thành phố của lễ hội, với nhiều lễ hội được tổ chức quanh năm. Ảnh: lostindubrovnik.
Dubrovnik nổi tiếng với số lượng lớn mèo, chúng thường lang thang trên đường phố. Ảnh: CC.
Dubrovnik nổi tiếng với số lượng lớn mèo, chúng thường lang thang trên đường phố. Ảnh: CC.
Trang Completelycroatia cho biết, hiệu thuốc thương mại đầu tiên trên thế giới được cho là mở cửa tại Dubrovnik vào năm 1317. Là một phần của Tu viện lúc bấy giờ, hiệu thuốc này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ảnh: WCC.
Trang Completelycroatia cho biết, hiệu thuốc thương mại đầu tiên trên thế giới được cho là mở cửa tại Dubrovnik vào năm 1317. Là một phần của Tu viện lúc bấy giờ, hiệu thuốc này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ảnh: WCC.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
An An (Theo DM, WCT, CC)
#thành phố an toàn nhất châu Âu #Dubrovnik #du lịch Croatia #di sản UNESCO Dubrovnik #kiến trúc trung cổ #biển Adriatic

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT