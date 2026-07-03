Sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ ra sao trước lùm xùm ma túy?

Trước khi bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, Tăng Nhật Tuệ hoạt động ở nhiều vai trò trong showbiz.

Theo Tiền Phong, Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ) là một trong 48 người liên quan bị xử lý trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị Công an TP HCM triệt phá. Cơ quan điều tra xác định nam nhạc sĩ có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một đối tượng khác, đồng thời có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Tăng Nhật Tuệ sinh năm 1986 tại Hà Nội. Theo Znews, anh từng theo học khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và tham gia cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006 nhưng chưa tạo được dấu ấn.

Tăng Nhật Tuệ được biết đến nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ. Anh là tác giả của các ca khúc như "Phố thị", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi", "Cho em gần anh thêm chút nữa". Có giai đoạn, nhiều ca sĩ lựa chọn sáng tác của anh để phát hành. Bên cạnh đó, anh còn tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, đồng thời thành lập công ty riêng và quản lý, đào tạo nhóm nhạc Zero9.

Tăng Nhật Tuệ là ca sĩ, nhạc sĩ, ông bầu. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, năm 2019, một cựu thành viên Zero9 tiết lộ trên truyền hình rằng từng bị ông bầu gạ tình, đồng thời cho biết bị đánh đập và buộc rời nhóm sau khi từ chối. Dù không nhắc tên, nhiều ý kiến trên mạng xã hội khi đó hướng sự chú ý về phía Tăng Nhật Tuệ. Nam nhạc sĩ bác bỏ cáo buộc và cho rằng học trò cũ cố tình tạo sự chú ý. Cùng thời điểm, anh tiếp tục vướng ồn ào khi bị một người mẫu nam đăng bài tố gạ tình.

Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ gần như vắng bóng trên truyền thông nhưng vẫn duy trì hoạt động sáng tác. Nam nhạc sĩ sống khá kín tiếng, ít sử dụng mạng xã hội và chưa từng công khai chuyện tình cảm.