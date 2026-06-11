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[SPOTLIGHT] Úc thu hồi thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's vì lẫn kính, nhựa

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[SPOTLIGHT] Úc thu hồi thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's vì lẫn kính, nhựa

Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's do nguy cơ lẫn kính, nhựa, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu hồi thực phẩm chức năng #Nguy cơ lẫn kính và nhựa #Cảnh báo an toàn thực phẩm #Chính sách quản lý của TGA và FSANZ #Ảnh hưởng đến người tiêu dùng

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