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[SPOTLIGHT] Trả lương chậm, vi phạm giờ làm: Phạt tới 75 triệu đồng

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[SPOTLIGHT] Trả lương chậm, vi phạm giờ làm: Phạt tới 75 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 283, hiệu lực từ 10/9, phạt doanh nghiệp tới 75 triệu đồng nếu trả lương chậm, trả thiếu lương hoặc vi phạm giới hạn giờ làm thêm.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định xử phạt doanh nghiệp vi phạm lao động #trả lương chậm và thiếu #giới hạn giờ làm thêm #Nghị định 283 có hiệu lực từ 10/9 #tác động đến quyền lợi người lao động

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