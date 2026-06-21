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[SPOTLIGHT] Học lại nghề báo...

Sự chuyển dịch của cả hệ thống chính trị cũng như của nghề báo đã khiến nhiều nhà báo lâu năm phải "học lại nghề" để thích nghi.

PV
#Chuyển đổi nghề báo #Thay đổi hệ thống chính trị #Thích nghi nghề nghiệp #Thách thức truyền thông #Học lại nghề báo

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