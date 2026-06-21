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[SPOTLIGHT] 10 dấu ấn nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

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[SPOTLIGHT] 10 dấu ấn nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.

Minh Quân - Hà Anh
#Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam #Các dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025 #Sự kiện quan trọng của VUSTA #Phát triển trí thức khoa học kỹ thuật #Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

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