Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Dragon Capital rót hơn 1.300 tỉ đồng vào IPO Điện Máy Xanh
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Nhà sáng lập dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung công bố kết quả từ cơ quan chức năng, khẳng định không vi phạm hình sự, nhưng thừa nhận sai sót.
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Khám phá lý do giá nhà tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore không giảm do nhà ở trở thành kênh tích lũy hưu trí chính.
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Nhà sáng lập dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung công bố kết quả từ cơ quan chức năng, khẳng định không vi phạm hình sự, nhưng thừa nhận sai sót.
Hàng nghìn công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sống trong điều kiện khó khăn giữa nắng nóng 40 độ C, chính phủ thúc đẩy phát triển nhà ở mới.
Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Eneos, ANA và Japan Airlines triển khai chiến dịch Fry to Fly, thu gom dầu ăn thải sản xuất nhiên liệu hàng không bền v
Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's do nguy cơ lẫn kính, nhựa, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.
Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 20%, doanh thu vượt 39 tỷ USD, cạnh tranh với Thái Lan.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Xiaomi Việt Nam 290 triệu đồng do ba vi phạm liên quan đến quyền riêng tư và tài trợ KOL.
CPI tháng 5 tăng 5,6% khiến chi tiêu gia đình TP HCM tăng mạnh, gây áp lực lớn dù đã cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu.
Giá bạc giảm 10% trong tuần xuống 68 triệu đồng/kg, khiến nhà đầu tư lỗ gần 55 triệu mỗi kg do ảnh hưởng từ kinh tế Mỹ tích cực và khả năng tăng lãi suất của Fed.
Khám phá lý do giá nhà tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore không giảm do nhà ở trở thành kênh tích lũy hưu trí chính.
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