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[SPOTLIGHT] Giảm thủ tục môi trường, tăng hậu kiểm và trách nhiệm

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[SPOTLIGHT] Giảm thủ tục môi trường, tăng hậu kiểm và trách nhiệm

Quốc hội yêu cầu sửa Luật Bảo vệ môi trường theo hướng giảm thủ tục cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm, công khai thông tin và làm rõ trách nhiệm xử lý ô nhiễm.

Minh Quân - Hà Anh
#Luật Bảo vệ môi trường #Thủ tục môi trường #Hậu kiểm môi trường #Công khai thông tin môi trường #Xử lý ô nhiễm

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