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Số hóa - Xe

Mazda xác nhận khai tử Mazda2, thay thế bằng CX-3 thế hệ mới

Việc chính thức khai tử Mazda2 sau hơn 10 năm, điều này đồng nghĩa với việc hai dòng sản phẩm Mazda2 và CX-3 về cơ bản sẽ được hợp nhất thành một.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Mazda 2 AT thế hệ mới tại Việt Nam.

Trong khi nhiều người kỳ vọng Mazda2 sẽ bước sang thế hệ mới trong những năm tới, hãng xe Nhật Bản đã xác nhận mẫu xe này sẽ dần bị ngừng sản xuất và được thay thế bằng một dòng xe khác. Theo Mazda, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đã có mặt trên thị trường từ lâu sẽ nhường chỗ cho CX-3 thế hệ mới, đồng nghĩa với việc hai dòng sản phẩm về cơ bản sẽ được hợp nhất thành một.

Thông tin này đã được Mazda công bố trong Báo cáo Tích hợp năm 2026 mới đây. Trong tài liệu chính thức, ông Ryuichi Umeshita, Giám đốc Công nghệ của Mazda, đã trình bày kế hoạch chuyển đổi đối với các dòng sản phẩm phổ thông của hãng: "Trong năm 2027, chúng tôi dự kiến giới thiệu Mazda CX-3 thế hệ mới, được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan, tại thị trường Nhật Bản và ASEAN. Mẫu xe này sẽ nâng cao giá trị của Mazda với vai trò là sản phẩm khởi điểm thế hệ mới, thay thế Mazda2".

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Mazda xác nhận khai tử Mazda2, thay thế bằng CX-3 thế hệ mới.

Trước đó, thế hệ tiếp theo của CX-3 đã được Mazda xác nhận trong báo cáo tài chính giữa năm công bố vào tháng 8/2026. Ngoài ra, hãng từng giới thiệu những bản phác thảo chính thức của một mẫu SUV cỡ nhỏ được cho là Mazda CX-3 thế hệ mới vào hồi tháng 2/2025.

Báo cáo mới nhất tiết lộ mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị hệ truyền động mild hybrid. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật liên quan đến dung tích và công suất động cơ vẫn chưa được công bố.

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Thông tin khai tử Mazda2 đã được công bố trong Báo cáo Tích hợp năm 2026

CX-3 thế hệ mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế được phát triển từ phong cách hiện tại của Mazda, lấy cảm hứng từ Vision X-Compact Concept từng ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show vào cuối năm 2025. Kiểu dáng mang phong cách hatchback cùng kích thước nhỏ gọn của mẫu xe concept này từng khiến nhiều người tin rằng Vision X-Compact sẽ được phát triển thành Mazda2 thế hệ mới. Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như mẫu SUV cỡ nhỏ có biên lợi nhuận cao hơn mới là sản phẩm được bật đèn xanh để đưa vào sản xuất.

Những bản phác thảo chính thức cho thấy Mazda CX-3 sẽ kế thừa một số chi tiết thiết kế từ mẫu CX-5 lớn hơn, nhưng được thể hiện theo phong cách khỏe khoắn và thể thao hơn đôi chút. Mẫu xe cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống thông tin giải trí và hỗ trợ lái mới nhất của Mazda.

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Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế được phát triển từ phong cách hiện tại của Mazda, lấy cảm hứng từ Vision X-Compact Concept.

Tương tự thế hệ hiện tại, Mazda CX-3 mới sẽ được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) sau khoản đầu tư trị giá 5 tỷ baht (150 triệu USD). Mẫu SUV cỡ B này sẽ được phân phối tại Nhật Bản, Đông Nam Á và một số thị trường khác trên toàn cầu. Châu Âu có thể nằm trong danh sách trong khi tại Bắc Mỹ, CX-30 nhiều khả năng vẫn sẽ là mẫu xe khởi điểm trong danh mục sản phẩm của Mazda.

Vào hồi đầu năm nay, các tài liệu rò rỉ từ Nhật Bản cho thấy Mazda đang lên kế hoạch chấm dứt dây chuyền sản xuất Mazda2 và CX-3 thế hệ hiện tại trước khi năm 2026 kết thúc. Hai mẫu xe có chung nền tảng kỹ thuật này gần như không thay đổi đáng kể kể từ năm 2014 mặc dù Mazda đã cố gắng duy trì sức hút của chúng thông qua những đợt nâng cấp nhẹ về thiết kế và công nghệ.

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Mazda CX-3 mới sẽ được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) sau khoản đầu tư trị giá 5 tỷ baht (150 triệu USD).

Ngoài những thông tin liên quan đến bộ đôi Mazda2 và CX-3, Báo cáo Tích hợp mới nhất của Mazda còn đề cập đến chiến lược "Quản trị giá trị thương hiệu" hướng đến năm 2035. Theo đó, hãng xe Nhật Bản sẽ tập trung cải thiện trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đội ngũ nhân sự và tổ chức, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cũng như chống chịu tốt, tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội và môi trường, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu.

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