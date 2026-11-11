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[SPOTLIGHT] Savan 1 thu hơn 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng tại Lào

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[SPOTLIGHT] Savan 1 thu hơn 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng tại Lào

Sau 9 tháng đầu năm, Savan 1 tại Savannakhet mang về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu cho T&T Group. Dự án dự kiến mở rộng công suất lên gần 1 GW.

Minh Quân - Hà Anh
#Savan 1 #T&T Group #Savannakhet #Năng lượng tái tạo #Đầu tư tại Lào

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