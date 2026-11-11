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[SPOTLIGHT] Điện thoại Trung Quốc bị rút kệ vì lỗi bản đồ chủ quyền

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[SPOTLIGHT] Điện thoại Trung Quốc bị rút kệ vì lỗi bản đồ chủ quyền

Từ trưa 4/11, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam tạm rút điện thoại Trung Quốc khỏi kệ để rà soát ứng dụng thời tiết hiển thị sai bản đồ chủ quyền.

Minh Quân - Hà Anh
#Hoàng Sa #Trường Sa #Điện thoại Trung Quốc #Chủ quyền biển đảo #Bán lẻ điện thoại

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