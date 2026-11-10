Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tôn vinh 8 vị tiến sĩ và danh nho là tổ nghề truyền thống tại Văn Miếu

Triển lãm “Tổ nghề và Danh Nho nước Việt” khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tôn vinh các khoa bảng góp phần phát triển kỹ nghệ dân gian.

Mai Loan

Chiều ngày 9/11, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm “Tổ nghề và Danh Nho nước Việt”. Triển lãm giới thiệu câu chuyện về 8 vị tiến sĩ được nhân dân tôn vinh là tổ nghề của các nghề thủ công truyền thống, cùng nhà Nho Đặng Huy Trứ với những đóng góp trong việc du nhập và phát triển nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam.

Sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 mà còn tiếp nối hành trình đánh thức lớp ký ức đô thị từ dự án nghệ thuật “Chuyện Đình trong Phố”.

Tám vị tiến sĩ gắn với những nghề thủ công truyền thống

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho hay, nền giáo dục khoa cử Việt Nam với lịch sử hơn 950 năm, đã đào tạo ra hàng ngàn bậc hiền tài cống hiến, phụng sự đất nước. Trong số họ, có nhiều nhà khoa bảng đóng góp thiết thực trong việc truyền bá tri thức, phát triển kỹ nghệ dân gian và được nhân dân tôn vinh làm tổ nghề.

ong-nguyen-van-tu-pgd-trung-tam-hoat-dong-van-hoa-khoa-hoc-van-mieu-quoc-tu-giam.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Văn Tú phát biểu khai mạc Triển lãm.

Đó là thám hoa khoa thi năm 1442 Lương Như Hộc – tổ nghề in mộc bản; Trạng nguyên khoa thi năm 1481 Phạm Đôn Lễ, tổ nghề dệt chiếu; Tiến sĩ khoa thi 1502 Trần Lư, tổ nghề sơn ta; Hội nguyên Tiến sĩ Nguyễn Quang Tán, tổ nghề ép dầu; Hoàng giáp khoa thi năm 1580 – Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, tổ nghề dệt lượt; Tiến sĩ khoa thi 1637 Trần Khái (Lê Công Hành), tổ nghề thêu; Tiến sĩ khoa thi 1565 Nguyễn Thì Trung, tổ nghề thuộc da đóng giày; Tiến sĩ khoa thi năm 1602 Nguyễn Chính, tổ nghề dát thiếc; Trưng bày còn giới thiệu về nhà nho Đặng Huy Trứ, người có vai trò đặc biệt trong việc du nhập và phát triển nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam.

Thông qua 9 cụm nội dung, câu chuyện về các nhân vật được suy tôn là tổ nghề được đặt trong mối liên hệ với tác phẩm, sản phẩm thủ công và thực hành nghệ thuật đương đại. Các nghề in mộc bản, dệt chiếu, sơn ta, ép dầu, dệt lượt, thêu, thuộc da, dát thiếc và nhiếp ảnh được giới thiệu bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ở cụm nội dung về nghề in mộc bản gắn với Tiến sĩ Lương Như Hộc, triển lãm có phần trình diễn in ấn của nghệ nhân Liễu Chàng Công Đạt; các tác phẩm khắc gỗ của Thanh Uy Gallery cùng các họa sĩ Trần Công Dũng, Trần Nguyên Đán, Phạm Khắc Quang, Phạm Hùng Anh và Nguyễn Tuệ Thư.

cac-nghe-nhan-tac-hien-nghe-dieu-khac-moc-ban.jpg
Các nghệ nhân tái hiện nghề khắc mộc bản.

Nghề dệt chiếu gắn với Tiến sĩ Phạm Đôn Lễ được giới thiệu qua không gian sắp đặt của họa sĩ Vũ Xuân Đông, kết hợp với sự tham gia của nghệ nhân làng chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa).

4.png
6.png
2.png
Không gian trưng bày triển lãm.

Với nghề sơn ta của Tiến sĩ Trần Lư, các tác phẩm của họa sĩ Trương Hoàng Hải, nhóm HD Phạm Ngọc Hòa cùng các nghệ sĩ Lê Minh Định, Lê Đăng Ninh, Nguyễn Tuấn Cường và Nguyễn Thị Hiếu mang đến những góc nhìn về kỹ thuật sơn ta, thếp vàng.

Cụm nghề ép dầu gắn với Tiến sĩ Nguyễn Quang Tán có tác phẩm “Thánh sư ép dầu” bằng xi măng, gốm cổ của nhà điêu khắc Thái Nhật Minh và đèn hình chim của nghệ sĩ Đinh Văn Trọng.

5.png
Không gian trưng bày triển lãm.

Ở cụm nghề dệt lượt gắn với Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan, nghệ nhân La Khê Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lê Toản tham gia thực hành dệt, kết hợp thiết kế áo dài của sinh viên VNU-SIS và tơ lụa của họa sĩ Phạm Thủy Tiên.

Nghề thêu của Tiến sĩ Lê Công Hành được thể hiện qua tác phẩm thêu của nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm, kết hợp tranh lụa đương đại và kỹ thuật thêu vá của họa sĩ Đoàn Văn Tới. Nghề thuộc da gắn với Tiến sĩ Nguyễn Thời Trung có sự tham gia của nghệ nhân, họa sĩ Cao Quynh và họa sĩ Vũ Xuân Đông. Trong khi đó, cụm nghề dát thiếc gắn với Tiến sĩ Nguyễn Chính giới thiệu các tác phẩm tranh lụa, điêu khắc và thiết kế của Yến Năng, Đỗ Hiệp, Ngô Nhật Thanh và Nam Chi.

Kết nối di sản với thực hành nghệ thuật đương đại

Một nội dung đáng chú ý của triển lãm là cụm giới thiệu nghề nhiếp ảnh gắn với nhà Nho Đặng Huy Trứ. Thông qua tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, nhiếp ảnh gia Phạm Duy và sinh viên Nhiếp ảnh nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), câu chuyện lịch sử được kết nối với thực hành hình ảnh đương đại.

nghe-si-giam-tuyen-nguyen-the-son-gioi-thieu-ve-trien-lam.jpg
Nghệ sĩ, Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn giới thiệu về triển lãm

Đặc biệt, công chúng còn có thể tham gia hoạt động chụp ảnh kiểu xưa bằng máy ảnh, với quy trình hậu kỳ xử lý thủ công.

Xuyên suốt không gian trưng bày là hệ thống bia khắc mica do họa sĩ Trần Hậu Yên Thế thực hiện. Những tấm bia mica tạo nên sự kết nối giữa hình tượng bia đá truyền thống tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám với ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ, giảng viên Nguyễn Thế Sơn, triển lãm được thiết kế như một cuộc đối thoại giữa tư liệu lịch sử, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nghề thủ công và những thực hành sáng tạo đương đại. Các câu chuyện di sản được thể hiện qua nhiều hình thức: mộc bản khắc gỗ, sơn mài, tranh thêu, sản phẩm dệt, điêu khắc, nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân làng nghề và nghệ sĩ trẻ tham gia.

3.png
Triển lãm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua các cụm nội dung, triển lãm gợi mở khái niệm “Kỹ Nho”, chỉ vùng giao thoa giữa học vấn và kỹ thuật. Người có học tiếp nhận, tìm hiểu và truyền bá nghề nghiệp; người làm nghề tích lũy hiểu biết thông qua quan sát, thử nghiệm và thực hành. Mối liên hệ giữa Văn Miếu, đình phố và không gian giao thương cũng được đặt ra như một cách tiếp cận lịch sử sáng tạo Thăng Long, gắn với việc học, việc làm nghề và các cộng đồng đưa kỹ nghệ từ làng vào phố.

Ông Nguyễn Văn Tú cho hay, trưng bày ‘Tổ nghề và Danh Nho nước Việt’ giới thiệu với công chúng giá trị đặc biệt của nền quốc học, không chỉ đào tạo nên những hiền tài, mà còn góp phần trực tiếp vào phát triển đời sống nhân dân”.

“Trưng bày cũng góp phần đưa các không gian di sản trở lại gần hơn với đời sống đương đại, trở thành không gian sáng tạo, nơi lưu giữ và trao truyền giá trị truyền thống để di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển đất nước”, ông nhấn mạnh.

Triển lãm “Tổ nghề và Danh Nho nước Việt” mở cửa miễn phí cho khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 5/12/2026 tại Nhà Tiền đường, khu Thái Học.

#Văn Miếu – Quốc Tử Giám #Tổ nghề và Danh Nho nước Việt #Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội #Nghề thủ công truyền thống #Di sản văn hóa

Bài liên quan

Kho tri thức

'Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài' mở màn tuần lễ 950 năm Quốc Tử Giám

Âm nhạc, múa và hoạt cảnh đưa khán giả qua hành trình đạo học Việt, tôn vinh hiền tài và khơi dậy khát vọng sáng tạo, cống hiến của thế hệ hôm nay.

Chương trình nghệ thuật “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết” với chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam đã diễn ra tối qua, 8/11.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng dấu mốc lịch sử đáng tự hào, chương trình còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần trọng đạo lý, quý trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và các hoạt cảnh sân khấu, những giá trị của tri thức, văn hóa và minh triết cha ông được tái hiện, kết nối với khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến của các thế hệ hôm nay.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Gặp gỡ hiền tài: Trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa

Không gian lớp học xưa và hoạt động hóa thân vinh quy bái tổ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giúp du khách cảm nhận truyền thống khoa bảng, hiếu học của dân tộc.

Hình ảnh thầy đồ, Giám sinh bên nghiên mực, trang sách hay khoảnh khắc tân khoa vinh quy bái tổ được tái hiện trong chương trình "Gặp gỡ hiền tài" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một phần đời sống học tập, khoa cử của người xưa nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

hoat-dong-hanh-trinh-quoc-hoc.jpg
Các bạn trẻ trải nghiệm chương trình "Gặp gỡ hiền tài".
Xem chi tiết

Kho tri thức

Văn Miếu Sơn Tây kể chuyện 950 năm Quốc Tử Giám và đạo học xứ Đoài

Hình ảnh, tư liệu và hoạt động trải nghiệm giúp công chúng khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, dấu ấn khoa bảng Sơn Tây và giá trị của việc học, trọng dụng hiền tài.

Ngày 7/11, tại Văn Miếu Sơn Tây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây”.

Trưng bày được tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Sơn Tây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cô lập được phân tử oxoborane bền sau hơn 60 năm

Cô lập được phân tử oxoborane bền sau hơn 60 năm

Nhóm hóa học tại Đại học Würzburg (Đức), phối hợp với các nhà khoa học thuộc Đại học Tezpur (Ấn Độ) vừa công bố phương pháp tổng hợp ba oxoborane có khả năng tồn tại dưới dạng tinh thể ở nhiệt độ phòng.