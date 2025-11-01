Hà Nội

Soi nhiều cổ vật lạ 3.200 năm tuổi trong gò chôn cất cổ xưa

Một công cụ đâm bằng đồng với cán bằng xương, một cây nhíp và mặt dây chuyền đầu bò đực đã được khai quật tại một gò chôn cất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Được gọi là "trái tim của thành phố cổ Kütahya" vì trông giống hình trái tim trong cảnh quay từ trên không, gò chôn cất Tavşanlı là nơi có hơn 400 cuộc phát hiện khảo cổ tính tới thời điểm hiện tại. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Nơi này nhanh chóng mang đến kho tàng khảo cổ có giá trị cực kỳ lớn cho ngành khảo cổ học Trung Tây Anatolia. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Gần đây nhất, khi tiến hành khai quật tại gò chôn cất Tavşanlı này, các chuyên gia đến từ Đại học Bilecik Şeyh Edebali bất ngờ tìm thấy thêm nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Chúng bao gồm một dụng cụ đâm xuyên (dùi đâm) được làm bằng đồng và có cán bằng xương, cùng một chiếc nhíp bằng đồng. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Quan trọng hơn nữa, các chuyên gia còn tìm thấy một mặt dây chuyền bằng đá hình con bò đực, nhỏ hơn móng tay. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Toàn bộ các vật thể này ước tính có niên đại khoảng 3.200 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đồng Muộn, cũng chính là thời trị vì dưới Đế chế bản địa Hittite. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Các hiện vật được cho là được bảo quản tốt nhờ nằm trong các hố tàn tro lửa. Các chuyên gia nhận định, phát hiện này cung cấp manh mối mới về lịch sử khu vực, và làm sáng tỏ đời sống của các nền văn minh trong quá khứ. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Ngoài ra, việc nghiên cứu chuyên sâu các hiện vật này cũng sẽ góp phần giúp giới khảo cổ học hiểu biết rõ hơn về nhận thức, kỹ năng chế tác công cụ, cách làm đẹp của con người bản địa thời kỳ đó. Ảnh: @Đại học Bilecik Şeyh Edebali.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
