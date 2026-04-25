Soi khí hậu khắc nghiệt của hành tinh giống Trái đất

Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ khí hậu của hai hành tinh giống Trái đất, hé lộ nhiều kiến thức thiên văn đặc biệt thú vị.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mới đây, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã tạo ra bản đồ khí hậu đầu tiên của hai hành tinh đất đá nằm cách Hệ Mặt trời của chúng ta khoảng 39 năm ánh sáng. Dựa trên các quan sát từ Kính viễn vọng Không gian James Webb, nghiên cứu tập trung vào hai hành tinh gần Mặt trời nhất trong hệ hành tinh TRAPPIST-1 nổi tiếng.

Vốn dĩ, hệ thống TRAPPIST-1, được giới thiên văn học đặt biệt danh là "Bảy Anh Em", được phát hiện vào năm 2016. Hệ thống này bao gồm bảy hành tinh, nhiều hành tinh có khối lượng tương đương Trái đất và ít nhất ba trong số đó về mặt lý thuyết nằm trong vùng có thể sinh sống được. Điều này biến hệ thống TRAPPIST-1 trở thành một "phòng thí nghiệm tự nhiên" để nghiên cứu sự tiến hóa của hành tinh và khả năng sinh sống tiềm tàng.

Để kỷ niệm 10 năm ngày phát hiện ra chúng, một nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Đại học Bern và Đại học Geneva, cùng các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Hành tinh Quốc gia dẫn đầu, đã sử dụng Kính viễn vọng Không gian Webb để tiến hành quan sát hồng ngoại liên tục TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c, hai hành tinh gần ngôi sao chủ nhất và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ​​nó.

Thông qua 60 giờ quan sát liên tục bao phủ toàn bộ quỹ đạo của các hành tinh, Kính viễn vọng Không gian Webb đã đo chính xác lượng ánh sáng phát ra từ ngôi sao và các hành tinh, và lần đầu tiên tạo ra bản đồ nhiệt độ bề mặt của các hành tinh này.

Dữ liệu cho thấy TRAPPIST-1b có nhiệt độ bề mặt ban ngày vượt quá 200°C, trong khi nhiệt độ bề mặt ban đêm giảm xuống dưới -200°C; TRAPPIST-1c có nhiệt độ bề mặt ban ngày gần 100°C, và nhiệt độ bề mặt ban đêm cũng lạnh tương tự. Sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt như vậy cho thấy hầu như không có sự truyền nhiệt giữa bề mặt ban ngày và ban đêm của các hành tinh này, củng cố mạnh mẽ quan điểm cho rằng, chúng thiếu bầu khí quyển có khả năng phân phối lại năng lượng một cách hiệu quả.

Khám phá này phù hợp với các dự đoán lý thuyết trước đây. Các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1 quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, các hành tinh gần nhất thường bị khóa thủy triều, nghĩa là chúng luôn hướng về cùng một phía của ngôi sao chủ. Bức xạ sao mạnh và các dòng hạt có thể đã làm mất đi bầu khí quyển ban đầu của các hành tinh bên trong, sự thiếu hụt bầu khí quyển này đã dẫn đến khí hậu khắc nghiệt của chúng.

Kết quả này cũng cho thấy sự khắc nghiệt của môi trường tiến hóa đối với các hành tinh xung quanh các sao lùn đỏ. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học nhấn mạnh rằng, điều này không có nghĩa là toàn bộ hệ thống TRAPPIST-1 không thể sinh sống được.

Hiện tại, Kính viễn vọng không gian Webb đã bắt đầu quan sát các hành tinh TRAPPIST-1e trong vùng có thể sinh sống được, giúp nhân loại hiểu sâu hơn về số phận cuối cùng của các hành tinh và khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh.

Khám phá ngoại hành tinh kỳ lạ qua kính Webb

Các ngoại hành tinh khổng lồ hình thành như thế nào? Kính viễn vọng không gian Webb đã tìm thấy manh mối.

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) để quan sát và nghiên cứu một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, có thể giúp nhân loại xác định ranh giới giữa các ngoại hành tinh và các ngôi sao.

Theo IT Home, hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kỳ lạ này có tên là 29 Cygni b, một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 15 lần khối lượng sao Mộc, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 133 năm ánh sáng.

Phi hành đoàn Artemis II thích thú khi thấy tia lóe sáng trên Mặt trăng

Khi ở cách Mặt trăng vài nghìn km, phi hành đoàn Artemis II phấn khích khi thấy các tia lóe sáng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Vì sao lại vậy?

Phi hành đoàn Artemis II đã hoàn thành sứ mệnh có người lái đầu tiên đến Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Họ đã hạ cánh an toàn tối 10/4 theo múi giờ EDT, kết thúc nhiệm vụ lịch sử kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4). Theo NASA, Artemis II là một bước đệm trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Trong khi tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II cách Mặt trăng vài nghìn km vào ngày 6/4, họ đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ít nhất 4 - 6 tia sáng lóe lên trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Những tia sáng này chỉ lóe lên trong vài mili giây. Ảnh: NASA.
Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

