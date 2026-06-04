TS Lai Ka-ying- người phụ nữ đầu tiên trực tiếp tham gia sứ mệnh Thần Châu-23

Từng tham gia nhóm nghiên cứu về điều tra tội phạm công nghệ cao, TS Lai Ka-ying được chọn làm chuyên gia tải trọng trong sứ mệnh Thần Châu 23.

Vào ngày 24/5, tàu vũ trụ có người lái chở phi hành đoàn Thần Châu 23 cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền. Họ bước vào trạm Thiên Cung lúc 5h13 sáng 25/5 theo giờ Bắc Kinh (4h13 giờ Hà Nội) và tiếp quản công việc từ Thần Châu 21.

Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm: chỉ huy Zhu Yangzhu và hai phi hành gia là Zhang Zhiyuan và Lai Ka-ying. Một trong số ba phi hành gia sẽ thực hiện thí nghiệm lưu trú trên quỹ đạo kéo dài 1 năm. Trong đó, Lai Ka-ying - phi hành gia đầu tiên của Hong Kong - được chọn làm chuyên gia tải trọng cho sứ mệnh này. Không những vậy, bà còn trở thành người phụ nữ đầu tiên trực tiếp tham gia sứ mệnh Thần Châu-23.

Hành trình tạo nên cột mốc quan trọng của phi hành gia Lai Ka-ying khiến nhiều người ấn tượng. Theo các thông tin được công bố, bà hoàn thành chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành mật mã học năm 2007, bà tình nguyện tham gia nhóm nghiên cứu của ông Chow Kam-pui - giáo sư danh dự tại Trường Khoa học Máy tính và Dữ liệu thuộc Đại học Hong Kong (Trung Quốc) để nghiên cứu về điều tra tội phạm công nghệ cao.

TS Lai Ka-ying trở thành phi hành gia đầu tiên của Hong Kong. Ảnh: CCTV.

Vào năm 2011, bà Lai Ka-ying hoàn thành chương trình Tiến sĩ. Theo đánh giá của GS Chow, nữ học trò của mình là người cực kỳ chú trọng chi tiết, làm việc cẩn thận, có khả năng tập trung cao độ, sự kiên nhẫn, tư duy phân tích độc lập và năng lực xử lý lượng dữ liệu lớn.

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, Lai đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống phối hợp với cơ quan hải quan địa phương nhằm theo dõi hàng giả trên các nền tảng đấu giá trực tuyến. Chỉ sau 1 năm triển khai, hệ thống này đã hỗ trợ điều tra hơn 120 vụ việc và giải quyết thành công gần 70 vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Với năng lực chuyên môn nổi bật, GS Chow tiến cử TS Lai Ka-ying làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án lừa đảo mạng ngay cả trước khi cô tốt nghiệp. Về sau, bà gia nhập lực lượng cảnh sát để tiếp tục công việc trong lĩnh vực này.

Năm 2023, TS Lai Ka-ying cho biết đang tham gia tuyển chọn chuyên gia tải trọng cho chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra, bà được chọn vào nhóm phi hành gia thứ 4 và bước vào chương trình huấn luyện kéo dài 2 năm.

Việc được chọn làm chuyên gia tải trọng trong sứ mệnh Thần Châu 23 của bà đã truyền cảm hứng cho những người có nền tảng học thuật không liên quan trực tiếp tới kỹ thuật hàng không vũ trụ nhưng vẫn có cơ hội trở thành phi hành gia và tham gia sứ mệnh lịch sử.

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