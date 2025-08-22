Hà Nội

Soi bùa hộ mệnh thế kỷ thứ 10, lộ sự thật kỳ dị

Kho tri thức

Soi bùa hộ mệnh thế kỷ thứ 10, lộ sự thật kỳ dị

Bùa hộ mệnh thế kỷ thứ 10 với dòng chữ Cyrillic cổ xưa lần đầu tiên được tìm thấy, giúp hé lộ nhiều sự thật kỳ dị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại pháo đài thời trung cổ Balak Dere gần làng Huhla, miền nam Cộng Hòa Bulgaria, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, quái đản. Ảnh: @Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria.
Đó là một tấm bùa hộ mệnh, làm từ chất liệu chì, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria.
Trên tấm bùa này chứa nhiều chữ viết cổ, mặt khác, khi tìm thấy thì tấm bùa trong trạng thái gập lại, nên các dòng chữ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ảnh: @Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria.
Chỉ sau khi được làm sạch và dùng Kỹ thuật chụp ảnh biến đổi phản xạ (RTI) để phân tích các chữ viết khó đọc, kết quả cho thấy, có bảy hàng chữ ở mặt trong của tấm chì hình chữ nhật gấp lại, và bốn hàng chữ ở mặt ngoài, tất cả đều thuộc dòng chữ Cyrillic cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria.
Chúng ghi lại những lời cầu nguyện xin được bảo vệ cho những cá nhân được nêu tên trong tấm bùa hộ mệnh này khỏi tà ma, bùa chú và bệnh tật. Ảnh: @Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Cộng Hòa Bulgaria.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
