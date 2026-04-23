Kỹ thuật tạo hình vú bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư vú

Với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị ung thư và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư vú, thời gian qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã triển khai hiệu quả kỹ thuật phẫu thuật cắt tuyến vú kết hợp tạo hình bằng vạt da cơ lưng rộng.

Phương pháp phẫu thuật này giúp người bệnh được điều trị triệt căn ung thư, phục hồi hình thể đặc biệt trong những trường hợp ung thư giai đoạn muộn, xâm lấn rộng.

Sau hóa trị vẫn xâm lấn cơ ngực lớn, kèm theo loét da, hạch nách

Bệnh nhân Lý T X (48 tuổi, ở xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh) mắc ung thư vú phải giai đoạn tiến triển (cT4N2M0) đã trải qua hóa trị tân bổ trợ. Sau điều trị, khối u có giảm kích thước nhưng vẫn còn xâm lấn cơ ngực lớn và da gây loét da, kèm theo hạch nách.

Thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tổn thương u kích thước khoảng 4x5cm, loét da, di động hạn chế. Siêu âm, CTScanner ngực có tổn thương u vú phải kích thước 53x22mm, hạch nách phải kích thước lớn nhất 11x14mm, kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô xâm nhập.

Qua hội chẩn chuyên khoa ung bướu, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú phải, vét hạch nách, cắt tổn thương do u xâm lấn và tạo hình che phủ bằng vạt da cơ lưng rộng.

Tổn thương của người bệnh trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê- kíp phẫu thuật của BSCKI Nguyễn Hữu Ứng – Khoa Ung bướu 2, BSCKI Cao Đức Mạnh – Đơn nguyên Tạo hình thẩm mỹ đã phối hợp tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư kết hợp tạo hình che phủ khuyết hổng.

Theo đó, ở thì phẫu thuật đầu tiên, các phẫu thuật viên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú kèm phần cơ ngực bị xâm lấn, vét hạch nách triệt để, bảo tồn tối đa cấu trúc mạch máu và thần kinh, tổn, khuyết hổng lớn không thể che phủ bằng cách kéo da lân cận.

Ở thì phẫu thuật 2 – phẫu thuật tiến hành bằng bóc tách và chuyển vạt da cơ lưng rộng để che phủ khuyết hổng thành ngực. Ca phẫu thuật thành công, đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư và phục hồi thẩm mỹ. Sau mổ, bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt, cải thiện tâm lý rõ rệt.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện tại bệnh nhân ung thư vú phát hiện ở giai đoạn sớm cùng với hiệu quả của điều trị tân bổ trợ số lượng bệnh nhân ung thư vú giai đoạn muộn giảm đáng kể.

Tuy nhiên phẫu thuật cắt bỏ triệt căn tuyến vú kết hợp với tái tạo bằng vạt da tự thân vẫn đóng vai trò quan trọng, giúp cân bằng về khả năng điều trị triệt căn và phục hồi hình thể và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân giai đoạn muộn, khi các phương pháp khác không thể đáp ứng được.

Kỹ thuật tái tạo vú bằng vạt da cơ lưng rộng là một trong những lựa chọn tốt sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống.

Phẫu thuật triệt căn đảm bảo thẩm mỹ

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Ứng – Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Phẫu thuật tạo hình tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng là một kỹ thuật an toàn, hiệu quả và được ứng dụng rộng rãi trong điều trị ung thư vú hiện nay.

Đây là phương pháp sử dụng mô tự thân có nguồn cấp máu dồi dào, nhờ đó vạt có khả năng sống cao, ít nguy cơ hoại tử, đảm bảo tính ổn định và an toàn sau phẫu thuật.

Bên cạnh đó, vạt cơ lưng rộng có thể tích tương đối lớn, mô mềm mại, dễ tạo hình, giúp tái tạo hình dáng tuyến vú tự nhiên, đặc biệt phù hợp với các trường hợp khuyết hổng lớn sau cắt tuyến vú hoặc bệnh nhân có tuyến vú nhỏ và trung bình.

Kỹ thuật này có tính ứng dụng linh hoạt trong nhiều tình huống lâm sàng, từ ung thư vú giai đoạn sớm cần bảo tồn nhưng phải cắt bỏ thể tích lớn, đến các trường hợp ung thư giai đoạn muộn xâm lấn rộng hay bệnh nhân có tổn thương thành ngực do xạ trị, bỏng, chấn thương…

Vạt cơ lưng rộng không chỉ đóng vai trò che phủ mà còn giúp bổ sung thể tích, góp phần tạo nên tính thẩm mỹ cho bầu vú sau phẫu thuật”.

Hiện nay, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện phẫu thuật từ 10-15 ca ung thư vú mỗi tháng. Phẫu thuật tạo hình tuyến vú bằng vạt tự thân giúp người bệnh phục hồi được phần nào đó hình thể, chức năng và đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Sau phẫu thuật tạo hình tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng, bệnh nhân sẽ được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện từ 7-10 ngày, tùy theo thể trạng của người bệnh sau phẫu thuật. Tiếp tục được theo dõi định kỳ với bác sĩ chuyên khoa.

Sau tái tạo tuyến vú bằng vạt tự thân, người bệnh có thể sinh hoạt lại bình thường ngay trong tuần hậu phẫu đầu tiên, vận động bình thường sau 1-2 tuần, và có thể tiếp tục các điều trị hỗ trợ tiếp theo sau 3-4 tuần.

