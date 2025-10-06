Hà Nội

Siêu trăng có ý nghĩa gì trong thần thoại Á Đông?

Kho tri thức

Siêu trăng có ý nghĩa gì trong thần thoại Á Đông?

Mặt Trăng gắn liền những câu chuyện thiêng liêng của người Á Đông. Khi trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết – như “siêu trăng” – nó càng được xem là huyền diệu.

T.B (tổng hợp)
Trăng – biểu tượng của sự viên mãn. Trong văn hóa Á Đông, trăng tròn tượng trưng cho đoàn viên, trọn vẹn và hạnh phúc – là lý do người ta sum họp dưới trăng vào dịp Trung thu. Ảnh: Pinterest.
Hằng Nga và truyền thuyết tình yêu bất tử. Trong văn hóa Đông Á, siêu trăng gợi nhớ đến Hằng Nga – người đã bay lên cung trăng, để lại mối tình vĩnh cửu với Hậu Nghệ. Ảnh: Pinterest.
Chú Cuội và cây đa huyền thoại. Trong văn hóa Việt, ánh trăng sáng đặc biệt được xem là khi Cuội nhớ nhà, soi bóng xuống nhân gian cùng cây đa cổ thụ. Ảnh: Pinterest.
Thỏ ngọc – linh vật của sự thanh khiết. Thỏ ngọc giã thuốc dưới trăng là biểu tượng của lòng nhân hậu và sự sống, thường xuất hiện trong thần thoại Á Đông. Ảnh: Pinterest.
Trăng – con mắt của thần linh. Một số nền văn hóa phương Đông tin rằng trăng là con mắt của các vị thần quan sát trần gian, soi rọi thiện ác và ban phúc cho người lương thiện. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của nữ tính và chu kỳ tự nhiên. Trăng được xem là hiện thân của năng lượng âm, gắn liền với sự mềm mại, sinh nở và nhịp điệu của vũ trụ. Ảnh: Pinterest.
Điềm lành và lời tiên tri. Khi trăng sáng khác thường, người xưa coi đó là điềm báo mùa màng, vận nước hoặc sự xuất hiện của anh hùng. Ảnh: Pinterest.
Thời khắc kết nối trời và người. Siêu trăng không chỉ là hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là khoảnh khắc con người cảm nhận sâu sắc nhất mối liên hệ với đất trời. Ảnh: Pinterest.
