Sedan cỡ C tại Việt Nam bán thấp kỷ lục, chỉ với 270 xe tháng 2/2026

Chỉ 270 xe sedan cỡ C tại Việt Nam được bán ra trong tháng 2/2026, giảm hơn 51% theo tháng, ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2023.

Kết quả kinh doanh phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam vừa trải qua tháng 2/2026 với kết quả ảm đạm nhất kể từ năm 2023. Chỉ 270 chiếc xe được bán ra trong tháng này, giảm mạnh so với con số 557 xe của tháng 1, tương đương mức sụt giảm lên tới 51,5%. Đây không chỉ là diễn biến theo chu kỳ nghỉ Tết thông thường, mà còn là tín hiệu cho thấy sức hút của dòng sedan truyền thống đang suy yếu nghiêm trọng trong cơ cấu tiêu dùng ôtô hiện đại.

Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam tháng 2 thấp kỷ lục, bán chỉ 270 xe.

Trong bức tranh chung đó, Mazda3 vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 609 xe bán ra trong hai tháng đầu năm, chiếm khoảng 73,6% thị phần toàn phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản này cũng không thoát khỏi đà giảm chung, từ 406 xe trong tháng 1 xuống còn 203 xe trong tháng 2, giảm khoảng 50%. Dù dẫn đầu, Mazda3 đang phải đối mặt với bài toán duy trì lượng khách hàng trung thành trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các phân khúc gầm cao.

Xếp ở vị trí thứ hai, Honda Civic ghi nhận 120 xe lũy kế sau hai tháng, nhưng tốc độ sụt giảm lại đáng lo ngại hơn. Nếu tháng 1 mẫu xe này đạt 88 xe, thì sang tháng 2 con số chỉ còn 32 xe, giảm tới 63,6%.

Honda Civic đạt 120 xe lũy kế sau hai tháng, nhưng tốc độ sụt giảm đáng lo ngại.

Hyundai Elantra đạt tổng cộng 88 xe sau hai tháng với mức giảm tương đối ôn hòa hơn, từ 57 xe trong tháng 1 xuống 31 xe trong tháng 2, tương đương giảm 45,6%. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis tiếp tục duy trì hiện diện rất mờ nhạt với chỉ 10 xe bán ra trong cả hai tháng, gồm 6 xe vào tháng 1 và 4 xe vào tháng 2. Số liệu này đặt ra câu hỏi về chiến lược sản phẩm của Toyota trong phân khúc sedan cỡ C tại thị trường ôtô Việt Nam thời gian tới.

Toyota Corolla Altis tiếp tục duy trì hiện diện rất mờ nhạt với chỉ 10 xe bán ra trong cả hai tháng, gồm 6 xe vào tháng 1 và 4 xe vào tháng 2.

Một điểm đáng chú ý khác là Kia K3 - mẫu xe từng thường xuyên bám sát Mazda3 về doanh số nay đã không còn xuất hiện trong các báo cáo bán hàng kể từ đầu năm 2026. Hãng xe Hàn Quốc này không công bố số liệu kinh doanh, khiến bức tranh thị trường trở nên thiếu hoàn chỉnh và khó đánh giá toàn diện hơn.

Nhìn vào tổng thể, hai tháng đầu năm 2026 toàn phân khúc sedan cỡ C ghi nhận 827 xe, con số khiêm tốn đến mức đáng suy ngẫm, khi so với giai đoạn 2023-2024, toàn nhóm từng duy trì hàng nghìn xe mỗi tháng. Nhiều mẫu sedan từng có thời điểm đạt vài trăm xe mỗi tháng, nay chỉ còn duy trì mức vài chục đơn vị. Quy mô thị trường thu hẹp đáng kể là hệ quả tất yếu của một xu hướng tiêu dùng đang định hình lại cục diện ngành ôtô trong nước.

Hyundai Elantra đạt 88 xe sau hai tháng với mức giảm tương đối ôn hòa hơn, từ 57 xe trong tháng 1 xuống 31 xe trong tháng 2, tương đương giảm 45,6%.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thay đổi thị hiếu của người mua xe Việt Nam. Các dòng SUV và crossover ngày càng chiếm ưu thế nhờ thiết kế gầm cao, tầm nhìn thoáng, khả năng thích ứng tốt với địa hình đa dạng và không gian nội thất rộng rãi hơn. Đặc biệt, khi khoảng cách giá giữa sedan cỡ C và xe gầm cao cùng phân khúc ngày càng thu hẹp, lợi thế cạnh tranh của sedan trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Kia K3 - mẫu xe từng thường xuyên bám sát Mazda3 về doanh số nay đã không còn xuất hiện trong các báo cáo bán hàng kể từ đầu năm 2026.

Các nhà sản xuất cũng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm gầm cao ở phân khúc cỡ nhỏ và cỡ trung, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn ở mức giá tương đương sedan cỡ C. Trong bối cảnh đó, nếu không có sự đổi mới mạnh mẽ về sản phẩm lẫn chiến lược thị trường, phân khúc sedan cỡ C nhiều khả năng sẽ tiếp tục co hẹp trong các tháng tới của năm 2026.