Xe

Mazda3 một mình "gánh team" sedan cỡ C đầu năm 2026

Dù rơi vào giai đoạn mua sắm trước Tết, phân khúc sedan cỡ C tháng 1/2026 vẫn ghi nhận sức mua kém, cho thấy xu hướng thu hẹp ngày càng rõ nét của dòng sedan.

Thảo Nguyễn
Video: Chênh 10 triệu đồng, chọn Mazda 3 Luxury hay Honda City RS.

Tháng 1/2026 thường được xem là cao điểm mua xe, khi người tiêu dùng tranh thủ sắm phương tiện mới trước kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phân khúc sedan cỡ C lại không tận dụng được lợi thế mùa vụ này.

Tổng lượng xe bán ra giảm so với tháng cuối năm 2025, tiếp tục nối dài xu hướng đi xuống đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Sự thay đổi trong thị hiếu, khi khách hàng ưu tiên các dòng xe gầm cao hoặc xe điện, đang tạo áp lực lớn lên nhóm sedan truyền thống.

2-9667.jpg
Mazda3 một mình "gánh team" sedan cỡ C đầu năm 2026.

Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc khi đạt 406 xe trong tháng 1/2026, giảm nhẹ so với 423 xe của tháng 12/2025. Kết quả này cho thấy sức hút ổn định của mẫu sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Thiết kế trẻ trung, trang bị ở mức khá cùng giá bán dễ tiếp cận giúp Mazda3 duy trì lợi thế trước các đối thủ. Khoảng cách doanh số lớn so với phần còn lại tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mẫu xe này trong nhóm sedan hạng C.

3-9384.jpg
Từ năm 2026, Kia K3 không còn được công bố doanh số riêng lẻ. Trước đó, mẫu xe này đạt 193 xe trong tháng 12/2025.

Từ năm 2026, Kia K3 không còn được công bố doanh số riêng lẻ. Trước đó, mẫu xe này đạt 193 xe trong tháng 12/2025. Theo cách thống kê mới của Thaco, doanh số của K3 cùng một số mẫu xe như Morning, K5 hay Soluto được gộp chung vào nhóm "xe khác". Việc thay đổi cách công bố số liệu khiến bức tranh phân khúc sedan cỡ C trở nên kém đầy đủ hơn so với trước.

Ngoài Mazda3, toàn bộ các mẫu sedan cỡ C khác đều có doanh số dưới 100 xe trong tháng. Honda Civic đạt 88 xe, gần như không thay đổi so với tháng trước. Mẫu xe này vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ phong cách thể thao và trải nghiệm lái đặc trưng, song quy mô bán ra cho thấy phân khúc ngày càng kén người mua.

5-5112.jpg
Hyundai Elantra ghi nhận 57 xe, giảm so với 74 xe của tháng 12/2025. Toyota Corolla Altis chỉ bán được 6 xe, giảm mạnh so với 28 xe của tháng trước.

Hyundai Elantra ghi nhận 57 xe, giảm so với 74 xe của tháng 12/2025. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis chỉ bán được 6 xe, giảm mạnh so với 28 xe của tháng trước, tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bước vào năm 2026, sedan cỡ C đang đứng trước nhiều thách thức khi thị hiếu người dùng chuyển dịch mạnh sang crossover, SUV đô thị và xe điện. Dù Mazda3 vẫn giữ vai trò trụ cột, doanh số tổng thể cho thấy phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam đang thu hẹp rõ rệt theo thời gian.

Xe

Toyota Vios tiếp tục giữ vững "ngôi vua sedan hạng B" năm 2025

Kết thúc tháng 12/2025, mẫu Vios một lần nữa khẳng định vị thế "gà đẻ trứng vàng" của Toyota tại thị trường Việt Nam khi ghi nhận doanh số đạt 1.972 xe bán ra.

Video: Giải mã sức hút Toyota Vios tại Việt Nam.

Tính tổng lũy kế cả năm 2025, Toyota Vios đạt doanh số 13.424 xe. Mặc dù con số này có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, Vios vẫn duy trì được khoảng cách an toàn trước sức ép từ các đối thủ cùng phân khúc.

Xem chi tiết

Xe

"Sedan quốc dân" Toyota Vios giảm 100% phí trước bạ tháng 12/2025

Với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều hỗ trợ tài chính đặc biệt, đây được coi là thời điểm vàng để sở hữu mẫu xe "sedan quốc dân" Toyota Vios.

hị trường ôtô Việt

Video: Toyota Vios - chiếc xe "sedan quốc dân" tại Việt Nam.
Xem chi tiết

Xe

Toyota bZ7 – sedan điện cỡ S-Class, động cơ Huawei chạy 700km/sạc

Tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, Toyota tiếp tục thu hút sự chú ý khi mang đến mẫu sedan điện bZ7 – từng xuất hiện tại Auto Shanghai hồi tháng 4 năm nay.

7-3608.jpg
Ra mắt với thiết kế fastback thanh thoát, mặt trước mang phong cách “hammerhead” hiện đại, đèn LED định vị ban ngày dạng chữ C kéo dài và cụm đèn hậu nối liền, Toyota bZ7 gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo đậm chất tương lai.
2-2429.jpg
Được định vị như sedan cỡ lớn đầu bảng của thương hiệu Toyota ở thị trường Trung Quốc, bZ7 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.130 x 1.965 x 1.506 mm và chiều dài cơ sở 3.020 mm. Trọng lượng không tải của xe đạt 2.275 kg.
Xem chi tiết

