Dù rơi vào giai đoạn mua sắm trước Tết, phân khúc sedan cỡ C tháng 1/2026 vẫn ghi nhận sức mua kém, cho thấy xu hướng thu hẹp ngày càng rõ nét của dòng sedan.

Tháng 1/2026 thường được xem là cao điểm mua xe, khi người tiêu dùng tranh thủ sắm phương tiện mới trước kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phân khúc sedan cỡ C lại không tận dụng được lợi thế mùa vụ này.

Tổng lượng xe bán ra giảm so với tháng cuối năm 2025, tiếp tục nối dài xu hướng đi xuống đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Sự thay đổi trong thị hiếu, khi khách hàng ưu tiên các dòng xe gầm cao hoặc xe điện, đang tạo áp lực lớn lên nhóm sedan truyền thống.

Mazda3 một mình "gánh team" sedan cỡ C đầu năm 2026.

Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc khi đạt 406 xe trong tháng 1/2026, giảm nhẹ so với 423 xe của tháng 12/2025. Kết quả này cho thấy sức hút ổn định của mẫu sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Thiết kế trẻ trung, trang bị ở mức khá cùng giá bán dễ tiếp cận giúp Mazda3 duy trì lợi thế trước các đối thủ. Khoảng cách doanh số lớn so với phần còn lại tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mẫu xe này trong nhóm sedan hạng C.

Từ năm 2026, Kia K3 không còn được công bố doanh số riêng lẻ. Trước đó, mẫu xe này đạt 193 xe trong tháng 12/2025. Theo cách thống kê mới của Thaco, doanh số của K3 cùng một số mẫu xe như Morning, K5 hay Soluto được gộp chung vào nhóm "xe khác". Việc thay đổi cách công bố số liệu khiến bức tranh phân khúc sedan cỡ C trở nên kém đầy đủ hơn so với trước.

Ngoài Mazda3, toàn bộ các mẫu sedan cỡ C khác đều có doanh số dưới 100 xe trong tháng. Honda Civic đạt 88 xe, gần như không thay đổi so với tháng trước. Mẫu xe này vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ phong cách thể thao và trải nghiệm lái đặc trưng, song quy mô bán ra cho thấy phân khúc ngày càng kén người mua.

Hyundai Elantra ghi nhận 57 xe, giảm so với 74 xe của tháng 12/2025. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis chỉ bán được 6 xe, giảm mạnh so với 28 xe của tháng trước, tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bước vào năm 2026, sedan cỡ C đang đứng trước nhiều thách thức khi thị hiếu người dùng chuyển dịch mạnh sang crossover, SUV đô thị và xe điện. Dù Mazda3 vẫn giữ vai trò trụ cột, doanh số tổng thể cho thấy phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam đang thu hẹp rõ rệt theo thời gian.