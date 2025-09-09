SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile

Việt Nam hiện đứng trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, với dòng tiền từ cộng đồng người Việt tại hơn 200 quốc gia đang đóng góp quan trọng vào đời sống kinh tế - xã hội. Nhận diện nhu cầu chuyển - nhận tiền xuyên biên giới ngày càng gia tăng, SeABank đã hợp tác cùng MoneyGram International, Inc. cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng ngân hàng số SeAMobile.

Với việc hợp tác này, SeABank là ngân hàng tiên phong đưa MoneyGram lên ứng dụng ngân hàng số, mở ra trải nghiệm giao dịch nhanh, tiện và an toàn cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng có thể được trải nghiệm những tiện ích “có một không hai” khi sử dụng dịch vụ này như: Nhận tiền trực tuyến vào tài khoản mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc giờ giao dịch; liên thông mạng lưới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo dòng tiền về Việt Nam nhanh chóng; giao dịch qua hệ thống bảo mật của SeABank kết hợp công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế của MoneyGram.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, ông Trịnh Xuân Thành – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân SeABank cho biết: “MoneyGram được xem là biểu tượng về độ tin cậy và tốc độ trong ngành dịch vụ tài chính quốc tế với bề dày 80 năm hoạt động cùng mạng lưới phủ khắp 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 150 triệu khách hàng tin dùng. Sự hợp tác với một đối tác có vị thế vững chắc như vậy thể hiện cho chiến lược của SeABank trong việc chọn lọc những giá trị tốt nhất để phục vụ khách hàng Việt. Với việc đưa dịch vụ MoneyGram lên nền tảng số, SeABank không chỉ gia tăng tiện ích cho khách hàng cá nhân, mà còn khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam đi đầu trong xu hướng “ngân hàng xuyên biên giới” - nơi mọi giao dịch quốc tế trở nên liền mạch, an toàn và minh bạch”.

Phía MoneyGram, ông Vijay Raj Poduval, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Đông Dương cũng cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường kiều hối năng động nhất thế giới. Theo ông, việc hợp tác với SeABank - một ngân hàng có nền tảng công nghệ mạnh mẽ và định hướng phát triển số rõ rệt - sẽ giúp MoneyGram mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, đồng thời mang lại cho khách hàng trải nghiệm nhận tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.

Sự hợp tác giữa SeABank và MoneyGram không chỉ khẳng định tầm nhìn tiên phong của SeABank trong lĩnh vực ngân hàng số, đồng thời mở rộng sự hiện diện của MoneyGram tại Việt Nam, và quan trọng hơn là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện hơn trong việc nhận kiều hối. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng chảy tài chính quốc tế về Việt Nam và đặt nền móng cho một hệ sinh thái kiều hối hiện đại, minh bạch.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.