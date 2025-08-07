Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tròn một thập kỷ Quỹ Ươm mầm ước mơ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

PV

Nhân dịp ý nghĩa này, Quỹ tiếp tục đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số em được hỗ trợ lên 219 em. Chặng đường 10 năm là minh chứng rõ nét cho cam kết của SeABank trong hành trình thực hiện trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa giá trị yêu thương.

Hành trình bền bỉ thắp sáng tri thức

Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ được SeABank thành lập từ năm 2015 với mong muốn đồng hành, hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập. Từ ngày đầu thành lập, Quỹ đã trao tặng học bổng khuyến học trọn đời phổ thông trị giá 1 triệu đồng/tháng/em cho đến khi học hết cấp THPT. Hiện tại, mức học bổng này đã tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng/em. Cùng với đó, Quỹ cũng hỗ trợ 10 triệu đồng học bổng khởi nghiệp cho mỗi em học sinh sau tốt nghiệp để tiếp tục nâng đỡ các em trong hành trình tương lai, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Từ một ý tưởng nhân văn, Quỹ Ươm mầm ước mơ đã trở thành một biểu tượng lan tỏa giá trị sống tốt đẹp tại SeABank, kết nối những trái tim yêu thương trong cộng đồng để cùng nâng đỡ những hạt mầm tương lai. Mỗi năm trôi qua, không chỉ có số lượng học sinh được hỗ trợ tăng lên mà tình cảm, tấm lòng hướng về cộng đồng của CBNV SeABank ngày càng được nhân rộng. Năm 2025, nhân dịp 10 năm thành lập, Quỹ tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số em đỡ đầu lên 219 em.

11.jpg

Sau quá trình tìm hiểu, 10 em nhỏ được Quỹ trao học bổng không chỉ bởi hoàn cảnh đặc biệt mà còn nhờ nghị lực đáng khâm phục, tinh thần học tập kiên trì. Các em học sinh mới sẽ chính thức nhận học bổng khuyến học bắt đầu từ tháng 07/2025 và kéo dài đến hết cấp THPT. Toàn bộ khoản học bổng sẽ được chuyển cho người giám hộ của các em. Trong số các em học sinh được Quỹ nhận đỡ đầu đợt này, trường hợp của em Nguyễn Hải Thúy Ngân (Bắc Ninh) đặc biệt khó khăn khi em không có bố, còn mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng là lao động chính của gia đình. Nguồn thu nhập phụ thuộc vào công việc rửa bát thuê tại nhà hàng, một mình nuôi hai con và cha mẹ già, mất khả năng lao động. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngân là học sinh xuất sắc của lớp 6A trường THCS Lim (Bắc Ninh), đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi Học sinh giỏi năm học vừa qua và luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Là những mảnh đời tưởng như dễ bị gục ngã trước hoàn cảnh nhưng Ngân và rất nhiều em học sinh hiếu học đang được Quỹ hỗ trợ lại chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và tri thức.

Cùng nhau viết tiếp hành trình Vì cộng đồng

Một thập kỷ đi qua, Quỹ đã đồng hành cùng 219 em học sinh nghèo hiếu học trên hành trình chinh phục tri thức, thông qua hình thức trao học bổng định kỳ mỗi tháng. Đến nay, tổng số tiền Quỹ đã hỗ trợ các em học sinh là gần 13 tỷ đồng. Không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mỗi suất học bổng còn là một lời động viên, một cái nắm tay đầy tin tưởng từ những CBNV SeABank luôn sẵn sàng sẻ chia. Hiện tại, đã có 59 em trong số đó tốt nghiệp THPT, nhiều em tiếp tục theo học đại học, cao đẳng mở ra cánh cửa cho những ước mơ từng tưởng chừng xa vời.

22.jpg

Ở kỳ thi THPT quốc gia 2024, em Nguyễn Thu Trang (được Quỹ nhận hỗ trợ từ năm 2018) xuất sắc vượt qua tất cả bài thi với điểm số cao, đạt 28,8 điểm trúng tuyển tất cả các chuyên ngành mà em đăng ký xét tuyển. Thế nhưng, cô học trò đầy nghị lực đã lựa chọn theo học chuyên ngành Digital Marketing của Đại học Thương mại bằng hình thức xét tuyển bằng học bạ và chứng chỉ IELTS. Trang lớn lên khi không có đủ đầy sự chăm sóc của mẹ, em sống với bà nội và bố. Khi em học lớp 11, bà nội mất chỉ còn hai bố con nương tựa lẫn nhau, bố em không có công việc ổn định. Khó khăn là thế nhưng Trang vẫn nỗ lực từng ngày, nhiều năm liền là học sinh giỏi và luôn giữ thành tích đứng đầu lớp.

“Trong chặng hành trình tới đây, em sẽ luôn nhớ rằng mình không đơn độc, rằng mình luôn nhận được sự ủng hộ từ những con người hết lòng vì sự phát triển của thế hệ trẻ như các cô, chú đang làm việc tại SeABank. Với sự hỗ trợ từ Qũy Ươm mầm ước mơ, em sẽ có thể vững vàng bước tiếp trên con đường tri thức. Em mong rằng, một ngày không xa bản thân cũng có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bẻ của mình cho cộng đồng, giống như cách mà Ngân hàng SeABank đã, đang làm”, em Trang bộc bạch khi nhận được Học bổng Khởi nghiệp từ Quỹ.

Giáo dục được xem là nền tảng cho tương lai, là bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ thay đổi cuộc sống, đó cũng chính là lý do Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ được thành lập. Việc SeABank đồng hành cùng các em không chỉ là hỗ trợ học phí, mà còn là một sự cam kết bền vững, nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp các em rèn luyện bản thân, sống trách nhiệm, trau dồi thêm kỹ năng để sau này trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Bầu trời rộng lớn ở ngoài kia đang chờ đón chú chim nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ và tự tin sải rộng đôi cánh và Quỹ Ươm mầm ước mơ tin rằng từng em học sinh sẽ có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc và trở thành những công dân bản lĩnh, trí tuệ, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước.

Thành lập từ năm 2015 với mục đích tiếp nối ước mơ đến trường các em học sinh hiếu học, Quỹ Ươm mầm ước mơ đã hỗ trợ 219 em học sinh tiếp tục đến trường dưới hình thức trao tặng học bổng khuyến học trị giá 1 triệu đồng/tháng đến hết cấp THPT, nâng lên 1,5 triệu đồng/tháng từ năm 2025. Đến nay, có 59 em học sinh do Quỹ đỡ đầu đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục bậc học cao hơn theo nguyện vọng. Quỹ cũng hỗ trợ 10 triệu đồng học bổng khởi nghiệp cho mỗi em học sinh tốt nghiệp THPT để tiếp tục nâng đỡ các em trong hành trình tương lai, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.
Những cá nhân, tập thể muốn chung tay cùng Quỹ để giúp đỡ các cháu đến trường, hãy đóng góp về số tài khoản “Quỹ Ươm mầm ước mơ – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Hội sở) – 00200014119088”.
#Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank #học bổng khuyến học SeABank #hỗ trợ học sinh nghèo Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng #học bổng khởi nghiệp trẻ #trách nhiệm cộng đồng SeABank #quỹ học bổng từ thiện Việt Nam

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ hai liên tiếp được vinh danh “Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín”.

Theo danh sách vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố, ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định uy tín trên thị trường.

Bảng xếp hạng “Top 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín” được công bố thường niên từ năm 2016, là kết quả của những nghiên cứu độc lập, khách quan bởi Vietnam Report. Đối với ngành ngân hàng, bảng xếp hạng tập trung vào 3 tiêu chí chính là năng lực tài chính, uy tín truyền thông và đánh giá từ thị trường. Hệ thống chấm điểm được Vietnam Report xây dựng khoa học cho từng tiêu chí dựa trên báo cáo tài chính, phương pháp Media coding - mã hóa các bài viết trên trang báo có ảnh hưởng tại Việt Nam, các khảo sát độc lập đối với đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

SeABank và AFS làm rõ thông tin liên quan hợp đồng chuyển nhượng Công ty PTF

Liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của PTF và công bố của AEON Financial Service Co., Ltd. (AFS), SeABank và AFS đã có những trao đổi tích cực.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) và AFS đã có những trao đổi tích cực trên tinh thần thiện chí và hợp tác cao nhất để làm rõ các vấn đề đã được AFS đưa ra.

Theo đó, AFS đã xác nhận rõ ràng rằng SeABank hoàn toàn không liên quan và không biết về những chênh lệch dự phòng có thể có tại PTF trong thời gian trước khi hoàn tất giao dịch. Đồng thời, phía AFS cũng đã chính thức rút lại các công bố ban đầu liên quan đến giao dịch và khẳng định quyết tâm tiếp tục quản lý và phát triển PTF một cách bền vững và lâu dài.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

SeABank đạt lợi nhuận 5.856 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

Khép lại nửa đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.856 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng vững vàng

Bức tranh tài chính nửa đầu năm 2025 của SeABank cho thấy sự tăng trưởng cả về quy mô tài sản lẫn hiệu quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 379.087 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng ròng 53.388 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6/2025 đạt 220.571 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 199.000 tỷ đồng, đảm bảo thanh khoản ổn định và chi phí vốn hợp lý trong bối cảnh thị trường lãi suất có nhiều biến động.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Một đội ngũ – Một mục tiêu

Một đội ngũ – Một mục tiêu

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của Petrovietnam chính là vai trò hạt nhân chính trị vững vàng của tổ chức Đảng, với quyết tâm xuyên suốt.

Thi đua mang lại sức sống cho ngành dầu khí Việt Nam

Thi đua mang lại sức sống cho ngành dầu khí Việt Nam

Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức và đã có sự phát triển vượt bậc, tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ CNLĐ luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.