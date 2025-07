Sau mổ bóc u nang, người phụ nữ ngừng hô hấp, tuần hoàn

Đột ngột ngất xỉu khi đang ăn cơm do tắc động mạch cảnh Nhồi máu não do tắc động mạch lớn là một trong những can thiệp cấp cứu mạch máu nguy hiểm nhưng nhiều người chưa biết.

Đang ăn cơm đột quỵ não cấp Ngày 27/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã can thiệp thành công, cứu sống bệnh nhân nam 58 tuổi bị đột quỵ não cấp do tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong, một tình trạng nguy kịch có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời