Sạt lở đất vùi lấp nhà, một nam sinh ở Yên Bái tử vong

Ngày 26/5, thông tin từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 1h15 cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo về vụ sạt lở đất tại khu vực Km4, phường Đồng Tâm (sau khu vực Báo Yên Bái). Hậu quả, một ngôi nhà của người dân đã bị sập đổ hoàn toàn, vùi lấp một người bên trong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngay lập tức, 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái đã được huy động đến hiện trường. Các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 4h sáng, nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là cháu P.T.H. (SN 2010). Thời điểm xảy ra sạt lở, cháu H. không ra kịp nên gặp nạn.

Được biết, nhiều ngày qua, TP.Yên Bái liên tục hứng chịu mưa to và mưa rất to. Chính quyền địa phương đã liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất và lũ quét đối với người dân. Các lực lượng công an, quân đội cũng luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra.

